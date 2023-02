De merken die in dit artikel worden genoemd, zijn partners van NBCUniversal Checkout. E! maakt een commissie op uw aankoop. Prijzen zijn correct op het moment van publicatie. Artikelen worden verkocht door de verkoper, niet door E!.

Hoe meer je leert over Unsun Cosmetics, hoe meer je van ze gaat houden. Het door Black en Female opgerichte merk ontstond in 2016, toen oprichter Katonya Breaux het gebrek aan “schone, inclusieve en residuvrije” zonnebrandmiddelen beu was – vooral voor gekleurde vrouwen.

In plaats van gefrustreerd te blijven, creëerde Katonya de lijn waarnaar ze op zoek was. Het resultaat? Unsun Cosmetics, veganistische, dierproefvrije en rifveilige producten, verkocht in 50% post-consumer gerecyclede verpakkingen. Unsun Cosmetics is ontworpen om net zo vriendelijk te zijn voor de drager als voor zijn omgeving zonder 1.700 (ja, letterlijk) ingrediënten die vaak worden aangetroffen in vrij verkrijgbare zonnebrandmiddelen.

Bovendien heeft Katonya ervoor gezorgd dat elk product bijzonder vriendelijk is voor donkere huidskleuren; als klanten dezelfde ervaring met Unsun hadden als zijzelf met eerdere labels, wat zou het dan voor zin hebben?

