Black Friday in San Francisco: zie foto’s van shoppers

Ondanks de zonneschijn en de frisse herfstlucht trok Black Friday in San Francisco niet de waanzinnige deals-zoektocht van de afgelopen jaren.

Winkelbestemmingen in San Francisco, zoals Union Square, San Francisco Centre en Stonestown Galleria, kenden verschillende niveaus van voetgangersverkeer zonder de kenmerkende rijen winkelend publiek die strijden om artikelen met hoge kortingen.

Op Union Square, een winkelgebied dat zwaar getroffen is door winkeldiefstal en de pandemie, verkopen luxe topmerken luxe goederen in charmante winkelpuien.

Een medewerker van de Omega Boutique, die niet bevoegd was om namens de winkel te spreken, zei dat de zaken ‘een beetje traag verliepen voor een gemiddelde vrijdag’, en voegde eraan toe dat de wijk ‘extreem rustig’ was.

Luxe producten zoals Omega-horloges worden niet afgeprijsd in de boetieks, „dus het is niet alsof je Black Friday-deals mist“, voegde hij eraan toe.

Maar Macy’s was aan het springen, in de stemming voor de feestdagen met knuffelige huisdieren in de ramen dankzij de San Francisco SPCA, waarmee een decennia oude vakantietraditie nieuw leven werd ingeblazen.