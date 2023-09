Träumen Sie jemals davon, einkaufen zu gehen, alles zu kaufen, was Sie sich jemals gewünscht haben, und dafür nur ein paar Cent zu bezahlen? Oder vielleicht das Gleiche tun, aber bequem von zu Hause aus online einkaufen?

Wir sprechen hier nicht von Temu oder Aliexpress. Wir meinen natürlich den Black Friday: den größten eintägigen Sale des Jahres für alle cleveren Käufer und Schnäppchenjäger. Vielleicht hat es seinen Ursprung in den USA, aber dieser Kaufrausch ist mittlerweile allgegenwärtig und hört auch am Freitag oft gar nicht auf.

Früher war der Black Friday eine eintägige Veranstaltung, aber in den letzten Jahren haben Einzelhändler den ganzen November über, sogar ab Oktober, Black Friday-Angebote angeboten.

Allerdings ist der ursprüngliche Black Friday immer noch die Zeit, in der all diese Deals ihren Höhepunkt erreichen. Das bedeutet im Wesentlichen, dass Sie zahlreiche Möglichkeiten haben, ein Schnäppchen für die Technologie zu ergattern, die Sie das ganze Jahr über im Auge behalten, wobei viele der Angebote das ganze Jahr über unschlagbar sind. Das soll nicht heißen, dass Sie nichts kaufen sollten, was Sie zu einem anderen Zeitpunkt im Angebot sehen, aber wenn Sie im Begriff sind, einen großen Kauf zu tätigen, wie zum Beispiel einen neuen Fernseher, ein neues Telefon oder eine andere Technik, kann es sich lohnen, einen Moment zu warten ob es am Black Friday günstiger ist.

Da die Feiertage und Schulanfangsverkäufe bereits hinter uns liegen, ist es endlich an der Zeit, sich auf den Black Friday im Jahr 2023 zu freuen. Es ist die perfekte Zeit, um Weihnachtsgeschenke zu Schnäppchenpreisen zu kaufen.

Hier beantworten wir alle Ihre Fragen und machen Vorhersagen darüber, was Sie erwartet, damit Sie bestens darauf vorbereitet sind, die besten Black Friday-Angebote für Laptops, Telefone, Apple-Geräte und alles andere zu ergattern, worauf Sie gewartet haben Sie erscheinen.

Machen Sie sich auch keine Sorgen, wenn es Ihnen am Black Friday nicht gelingt, das gewünschte Angebot zu finden – es gibt immer eine andere Chance. Genauer gesagt ist es der Cyber ​​Monday, der Montag nach dem Black Friday und traditionell ein Deal-Tag, der die besten Rabatte auf alles rund um die Technik verspricht.

Wann ist Black Friday 2023?

Der Black Friday 2023 steht vor der Tür 24. Novemberwobei der Cyber ​​Monday dieses Jahr auf den 27. November fällt.

Es ist ganz einfach, sich daran zu erinnern, wann diese beiden Tage für kluge Käufer stattfinden. Der Black Friday steht immer an erster Stelle und ist in den USA der Tag nach Thanksgiving. Der Cyber ​​Monday kommt natürlich direkt nach dem Wochenende. Wenn Sie diese willkürlichen Termine meistern möchten, gibt es noch einen weiteren – Thanksgiving selbst. Es ist immer der vierte Donnerstag im November. Wenn Sie sich daran erinnern, werden Sie nie wieder von Black Friday-Angeboten überrascht sein.

Wann starten die frühen Black Friday-Angebote?

Die Grenzen, wann der Black Friday beginnt und endet, sind nicht mehr so ​​klar definiert wie früher. Traditionell dauerte die Veranstaltung einen Tag, heute beginnen die Black Friday-Angebote bereits im Oktober.

In den USA boten Best Buy, Target und Walmart nicht nur am Black Friday, sondern auch in den Wochen vor der Veranstaltung im Jahr 2022 Angebote für Technologie an, während sich die Unternehmen im Vereinigten Königreich auf Angebote von Unternehmen wie Amazon, Currys und Argos freuen konnten bereits Ende Oktober.

Einige Einzelhändler begannen auch, ihre regulären Verkäufe „Black Days“ oder „Black Weeks“ zu nennen – heutzutage ist das nur noch ein eingängiger Begriff. Allerdings gibt es am großen Black Friday – Ende November – immer noch exklusive Rabatte, meist von Marken, die direkt verkaufen, und nicht von Einzelhändlern, die viele Marken verkaufen.

Melden Sie sich unbedingt für den Angebots-Newsletter von Tech Advisor an, damit Sie über die besten Black Friday 2023-Angebote im gesamten Internet auf dem Laufenden bleiben, sobald sie erscheinen! Man kann nie genug scharf sein, oder?

Sind Black-Friday-Angebote gut?

Da sich die Veranstaltung im Laufe der Jahre weiterentwickelt hat, kennt fast jeder die Tricks einiger Einzelhändler. Ob es darum geht, den „WAS“-Preis künstlich zu erhöhen, um die Rabatte größer erscheinen zu lassen, oder einfach die Preise für den Black Friday zu erhöhen, um einen Gewinn zu erzielen (und gleichzeitig den Preis so aussehen zu lassen, als wäre es ein Schnäppchen), es gibt viele Gründe, wann Sie auf der Hut sein sollten Schnäppchenjagd.

Wir behalten das ganze Jahr über die Preise im Auge und heben nur echte Angebote hervor. Und wir sagen Ihnen, ob wir es schon einmal günstiger gesehen haben, damit Sie vor dem Kauf umfassend informiert sind.

Sie können die Preise auch selbst überprüfen. Es gibt viele nützliche Websites wie Price Spy und CamelCamelCamel, die den Preisverlauf eines bestimmten Produkts anzeigen, sodass Sie sehen können, ob Sie wirklich ein gutes Angebot erhalten oder nicht.

Nur weil ein Fernseher vor zwei Monaten 10 £ / 10 $ günstiger war, heißt das natürlich nicht, dass Sie ihn nicht bei einem Black Friday-Sale kaufen sollten, wenn Sie einen neuen Fernseher benötigen. Es gibt keine Garantie dafür, dass Sie es günstiger bekommen, wenn Sie länger warten: Der Trend geht dahin, dass die Preise aufgrund gestiegener Herstellungskosten, Vertriebskosten und der Energiepreise steigen.

Was wir sagen ist Folgendes: Nicht alle Black Friday-Angebote sind gute Angebote. Allerdings sind diejenigen, die Sie hier und anderswo auf der Website finden, die besten, die es gibt Sind Gute Angebote.

Manchmal lohnt es sich auch, etwas mehr als den absolut günstigsten Preis zu bezahlen. In Großbritannien ist John Lewis beispielsweise möglicherweise nicht das günstigste Produkt, aber Sie erhalten möglicherweise eine längere Garantie, als wenn Sie es bei einem Konkurrenzhändler gekauft hätten. Es gibt auch Betrügereien, daher ist es wichtig, die Referenzen eines Einzelhändlers zu prüfen, von dem Sie noch nie gehört haben, der das gewünschte Gerät zu einem supergünstigen Preis verkauft.

Profitieren Sie von der Preisanpassung

Viele Einzelhändler, wie beispielsweise Currys im Vereinigten Königreich, bieten Preisvergleiche mit der Konkurrenz an, egal ob online oder im Geschäft. Andere werden das auch tun, und das kann ein Vorteil sein, wenn Sie lieber in einem stationären Geschäft kaufen und nicht online bestellen.

Eine der Sorgen besteht darin, dass man ein frühes Angebot sieht, es kauft und am Black Friday dann feststellt, dass der Preis weiter sinkt. Currys ist wieder ein Beispiel für einen Einzelhändler, der verspricht, dass die Angebote am Black Friday selbst nicht zu niedrigeren Preisen angeboten werden. Verfolgen Sie hier die Black Friday-Angebote bei Currys.

Amazon verfügt zwar nicht über eine Preisanpassungsrichtlinie, verfügt jedoch über eine strenge Rückgaberichtlinie. Sie können die meisten neuen und ungeöffneten Artikel innerhalb von 30 Tagen nach Lieferung gegen eine volle Rückerstattung zurückgeben. Sie haben außerdem das gesetzliche Recht, eine Bestellung innerhalb von 14 Tagen nach Lieferung zu stornieren.

Wenn Sie nur wenige Tage später feststellen, dass Ihr Kauf einen niedrigeren Preis hat, können Sie jederzeit Ihre erste Bestellung stornieren, denselben Artikel zum niedrigeren Preis kaufen und den ursprünglichen Kauf zurücksenden (sofern Sie ihn bereits erhalten haben). Stellen Sie auch hier sicher, dass es ungeöffnet, unbenutzt und unbeschädigt ist.

Wir sind sicher, dass Einzelhändler dieses Jahr bis November Angebote anbieten werden, anstatt auf den Black Friday selbst zu warten. Der zusätzliche Vorteil der Verteilung der Angebote über den Monat besteht darin, dass dadurch auch verhindert wird, dass sich hektische Menschenmengen in Geschäften und Einkaufszentren versammeln, obwohl dies bei weitem nicht mehr so ​​ein Problem darstellt wie noch vor ein paar Jahren.

Top-Prognosen für den Black Friday 2023

Nachfolgend finden Sie einige unserer größten Vorhersagen für den Black Friday 2023.

1. Der Aufstieg von Click and Collect

In den letzten Jahren haben wir gelernt, wie bequem „Click and Collect“ ist, bei dem man online kauft und im Geschäft abholt oder sogar im Geschäft bezahlt. Der Branchenbegriff dafür ist BOPIS (Buy Online Pay In Store) – und diese Zahlungsmethode wird voraussichtlich weiter wachsen, wobei Untersuchungen von Business Insider ein anhaltendes Wachstum bis 2024 prognostizieren.

Click and Collect erspart Ihnen das Anstehen beim Bezahlen im Geschäft und das Warten auf die Lieferung. Daher gehen wir davon aus, dass in diesem Jahr mehr Einzelhändler C&C als Zahlungsmethode anbieten werden.

2. Weitere Zahlungsmöglichkeiten: Jetzt kaufen, später bezahlen

In den letzten Jahren gab es einen starken Anstieg der „Jetzt kaufen, später zahlen“-Dienste – und Einzelhändler wollen davon profitieren.

Dienste wie Klarna, ClearPay und PayPal Credit ermöglichen es Ihnen, Zahlungen in 3–4 Teile aufzuteilen oder Zahlungen ohne Zinsen (oder in manchen Fällen Verzugszinsen) zu verzögern. Amazon bietet dies ebenfalls an, und alle diese Angebote bergen Risiken, wenn Sie nicht in der Lage sind, das Geld zurückzuzahlen. Es ist jedoch eine bequeme Möglichkeit, sich die gewünschten Dinge zu leisten, wenn Sie nicht auf einmal bezahlen möchten. Weitere Informationen finden Sie in unserem vollständigen Ratgeber zu Klarna.

3. Kostenlose Lieferung am nächsten Tag

Um mit Amazon Prime und seinem kostenlosen Lieferservice am nächsten Tag zu konkurrieren, gehen wir davon aus, dass zahlreiche Einzelhändler während der gesamten Black Friday-Einkaufssaison konkurrierende Angebote für die kostenlose Lieferung am nächsten Tag zu Deals anbieten. Schließlich ist es einer der großen Treiber hinter dem Amazon-Prime-Abonnementdienst.

4. Live-Shopping-Angebote (insbesondere auf Social Media)

Live-Shopping-E-Commerce ist nichts Neues. In China ist es ein riesiges Multimilliarden-Dollar-Geschäft, aber im Westen kommt es gerade erst in Schwung.

Im Jahr 2021 führte Currys Live-Shopping auf seiner Website mit dem passenden Namen LiveShop ein. Um mit Prime Day zu konkurrieren, führte das Unternehmen exklusive Rabatte auf Google Nest- und Pixel-Geräte ein, die nur denjenigen zur Verfügung standen, die den Stream sahen.

Amazon US erhielt exklusive Rabatte durch von Influencern veranstaltete Live-Shopping-Events über Amazon Live, ein ähnliches Konzept wie Currys.

Einige Marken haben auch damit begonnen, über ihre sozialen Feeds zusätzliche Rabatte anzubieten – der Mobiltelefonhersteller OnePlus ist ein großer Fan dieser Taktik – daher empfehlen wir Ihnen, allen Ihren Lieblingsmarken zu folgen (wenn auch nur vorübergehend).

6. Weitere generalüberholte und Inzahlungnahme-Angebote

Der Markt für generalüberholte Geräte hat in den letzten Jahren stark an Bedeutung gewonnen – und es ist klar, warum. Generalüberholte Geräte werden so repariert, dass sie wie neu aussehen und sich auch so anfühlen, aber sie sind billiger und – was noch wichtiger ist – sie retten den Planeten vor Elektroschrott. Und wenn Sie das nicht für ausschlaggebend halten, ist der andere große Vorteil, dass Sie bei einem generalüberholten Gerät eine Garantie erhalten, anders als wenn Sie das gleiche Gerät gebraucht bei eBay gekauft hätten.

Die gute Nachricht ist, dass Sie angesichts der scheinbar endlosen Welle von Telefon-, Laptop- und Tablet-Ankündigungen fast garantiert generalüberholte Technik für 2023 zu einem günstigeren Preis am Black Friday finden werden. Wir verfolgen speziell die besten Angebote für generalüberholte Telefone separat für Interessierte.

Um die Lagerbestände für die Aufarbeitung zu erhöhen, bieten zahlreiche Einzelhändler – darunter Currys und John Lewis in Großbritannien – Rabatte bei der Inzahlungnahme verschiedener Produkte an. Wenn Sie Ihre Technik einfach verkaufen möchten, ohne einen Rabatt zu erhalten, bietet der generalüberholte Technikhändler MusicMagpie (in den USA decluttr) wettbewerbsfähige Preise an.

7. Lotterieangebote

Lotterieangebote sind ein relativ neues Konzept für den Black Friday und erscheinen erstmals im Jahr 2021. Die Idee ist einfach; Sie melden sich für das Lotteriesystem eines Einzelhändlers an, um Zugang zu exklusiven Rabatten zu erhalten. Es erwies sich in den letzten Jahren als äußerst beliebt und es ist wahrscheinlich, dass Einzelhändler im Vorfeld des Black Friday in diesem Jahr von dem Hype profitieren wollen.

Wenn es soweit ist, werden wir die besten Black Friday-Tech-Deals im Auge behalten und auch eine detaillierte Berichterstattung über die besten Black Friday-Angebote bieten.

Und wenn Sie ein Apple-Fan sind, sehen Sie sich die besten Black Friday-Apple-Angebote auf unserer Schwesterseite Macworld an.