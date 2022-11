Black Friday 2022 Apple Angebote: iPad, Apple Watch, AirPods und mehr

Die geringe Größe der AirPods macht sie zu einem großartigen Strumpffüller, auch wenn sie für einen Strumpf etwas teuer sind (es sei denn, Ihre Familie weicht aus). kühlere Sachen in ihre als meine). Das brandneue, AirPods Pro der zweiten Generation mit Geräuschunterdrückung haben einen Rabatt von 50 $ erhalten, was sie bei mehreren Einzelhändlern auf 199,99 $ reduziert. Wenn Sie nicht so viel ausgeben möchten, die AirPods der dritten Generation sind auf 139,99 $ reduziert, was einem Rabatt von 30 $ entspricht. Diesem Modell fehlen Geräuschunterdrückung und Silikon-Ohrstöpsel, aber ansonsten ähnelt es im Design den Profis. Noch günstiger sind die AirPods der zweiten Generation, bei Amazon für nur 79 $ erhältlich. Wir haben zuvor bessere Angebote für die gesehen AirPods max im Vergleich zu dem, was jetzt verfügbar ist, aber sie kosten bei den meisten Einzelhändlern 449 US-Dollar, weniger als die 549 US-Dollar, die Sie zahlen würden, wenn Sie bei Apple einkaufen.