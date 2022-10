„Black Adam“ erzielte ein US-Debüt von 67 Millionen US-Dollar

„Black Adam“ stürmte dieses Wochenende in die Kinos und spielte im Inland 67 Millionen Dollar ein. Es ist der erste Film seitdem Disney und Marvel Studios „Thor: Love and Thunder“ im Juli, um bei seinem Debüt mehr als 50 Millionen US-Dollar einzuspielen.

Das Warner Bros.‘ Der Film markiert auch Star Dwayne Johnsons größte Inlandspremiere als Hauptdarsteller.

Premium-Formate, darunter IMAX, Dolby Cinema und großformatige Kinoleinwände, machten rund 33 % der inländischen Ticketverkäufe des Films aus, berichtete das Studio am Sonntag. Diese Tickets sind oft teurer als die für traditionelle Vorführungen verkauften Tickets und zeigen, dass das Publikum große Filme auf der größtmöglichen Leinwand sehen möchte.

Dies ist ein gutes Zeichen für die Filmbranche, die während der Pandemie einen Besucherrückgang verzeichnete und derzeit mit einem erheblichen Mangel an Filmneuerscheinungen zu kämpfen hat. Am vergangenen Sonntag hatte die Abendkasse 2022 im Vergleich zu 2019 mehr als ein Drittel weniger breite Veröffentlichungen. Laut Daten von Comscore hat dies zu einem Rückgang der Einspielergebnisse um mehr als 30 % geführt.

„Black Adam“ ist eine von nur vier großen Veröffentlichungen, die vor Ende des Jahres in die Kinos kommen. Die anderen sind alle Disney-Filme: „Black Panther: Wakanda Forever“ (11. Nov.), „Strange World“ (23. Nov.) und „Avatar: The Way of Water“ (16. Dez.).

Die Hoffnung der Kinobesitzer ist, dass Filme wie „Black Adam“ über das Eröffnungswochenende hinaus den Verkehr in die Kinos treiben können.