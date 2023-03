In een vervolgvideo werd de “Doom” -muzikant ook openhartig over haar borstprocedure en legde uit dat het haar vijfde en “hopelijk mijn laatste keer dat mijn borsten werden gedaan” zou zijn. Bovendien deelde Chyna ook dat ze van haar “lange, scherpe” nagels af was. Zoals ze het uitdrukte: “Ik laat alle andere jonge dames naar voren komen, ik geef het stokje door, weet je wat ik bedoel? Een andere weg inslaan.”

Na haar procedures, Chyna – die zoon deelt Koning Caïro10, met ex Tyga en dochter Droom6, met ex Rob Kardashian– gutste dat ze echt “heel, heel, heel gelukkig” was.

“Ik ben nu in de herstelmodus”, deelde ze, met haar zichtbare borstverband in zicht. “Ik heb mijn verband om. Zoals je kunt zien, heb ik mijn borsten laten verkleinen, een van de beste beslissingen die ik in lange tijd had kunnen nemen.”