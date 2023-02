En het gevoel is wederzijds. Zoals Kaling hem vertelde tijdens haar dankwoord: “Ik heb zoveel geluk dat mijn favoriete schrijver ook mijn beste vriend is. Ik hou van je.”

De hechte vriendschap van het paar na de splitsing heeft lang veel aandacht gekregen van fans, tot het punt waarop er in het verleden werd gespeculeerd dat hij de vader van haar kinderen is. Katherine5, en zoon Spencer2.

“Hij is de peetouder van mijn beide kinderen – en ze hebben zo’n geweldige relatie – en tot nu toe (de geruchten hebben niet) mijn geluk beïnvloed, het heeft mijn kinderen of BJ niet beïnvloed,” Kaling, die nooit publiekelijk is geïdentificeerd vertelde de vader van haar kinderen Marie Claire in augustus. “Als dat is wat mensen opwindend zal maken, zal ik het nemen.”

Maar als je merkt dat je ze nog een keer verzendt na Novak’s ontroerende eerbetoon, nou, Kaling heeft eerder aangegeven dat hoofdstuk is afgesloten.

“Hij is een geweldige vriend”, zei ze in een decemberaflevering van De Drew Barrymore-show“en hij is de peetouder van mijn beide kinderen, en hij houdt van kinderen en ze zijn zo aan hem gehecht. Hij is echt een deel van onze familie. Maar we kennen elkaar al heel, heel lang. En ik denk iedereen die al 18, 19 jaar met iemand bevriend is en ooit een relatie heeft gehad en nu niet meer, begrijpt dit misschien.”