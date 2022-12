Bizarres Wartungsproblem in Seoul: Hundegeschenk von Kim Jong Un endet im Zoo

2018 erhielt der südkoreanische Präsident Moon als Zeichen der Annäherung zwei Hunde von Nordkoreas Machthaber Kim. Der Politiker hebt sie auf, doch nach Ende seiner Amtszeit kommt es zum Streit. Denn Songgang und Gomi sind beliebt, aber niemand will dafür bezahlen.

Die beiden Jagdhunde, die der nordkoreanische Staatschef Kim Jong Un dem ehemaligen südkoreanischen Präsidenten Moon Jae-in geschenkt hat, werden jetzt in einem Zoo in Seoul gepflegt. Das berichten südkoreanische Medien. Ein skurriler Kindesunterhaltsstreit in Südkorea nach dem Ende von Moons Amtszeit hat damit einen vorläufigen Höhepunkt erreicht. Der Politiker hatte bereits im November erklärt, dass er sich wegen fehlender staatlicher Subventionen von den beiden Hunden trennen werde.

Berichten zufolge hatte der frühere Präsident Moon die beiden Hunde sehr gern. (Foto: picture alliance / AGENTUR YONHAPNEWS)

Moon empfing die beiden Pungsan-Hunde Songgang und Gomi im September 2018 nach einem Gipfeltreffen mit Kim in der nordkoreanischen Hauptstadt Pjöngjang als Zeichen der Annäherung. Während seiner Amtszeit zog er sie auf dem Gelände des Präsidentenpalastes in Seoul auf. Nach südkoreanischem Recht sind jedoch Geschenke, die Beamte, einschließlich des Präsidenten, während ihrer Amtszeit erhalten, Staatseigentum.

Vertrag oder kein Vertrag?

Bevor Moon im Mai die Amtsgeschäfte an seinen gewählten Nachfolger Yoon Suk Yeol übergab, wurde mit dem zuständigen Präsidialarchiv vertraglich vereinbart, dass er die Tiere und deren Nachwuchs weiterhin auf Staatskosten betreuen kann. Dafür soll Moon monatlich umgerechnet 1.800 Euro Unterhalt erhalten. Der Vertrag sei jedoch wegen des Widerstands des Innen- und des Justizministeriums nie umgesetzt worden, hieß es später in südkoreanischen Medien. Wenig später wurden die Hunde an eine Tierklinik in der südlichen Stadt Daegu übergeben.

Sie werden nun vorerst in der Stadt Gwangju leben. „Gomi und Songgang sind Symbole der Annäherung zwischen Südkorea und Nordkorea“, sagte Bürgermeisterin Kang Gijung, als sie Journalisten in einem Park vorgestellt wurde. „Wir werden sie aufziehen wie eine Saat des Friedens.“

Pungsan-Hunde sind Jagdhunde mit einem dicken, cremeweißen Fell und spitzen Ohren. Die Rasse stammt ursprünglich aus der Region Pungsan in Nordkorea.