Bitwise-Gründer werden wegen eines 100-Millionen-Dollar-Betrugsprogramms, das Monate früher als bisher bekannt begann, mit einer Bundesklage konfrontiert

FRESNO, Kalifornien (KFSN) – Den Gründern und Co-CEOs des gescheiterten Technologieunternehmens Bitwise wurde nach einer bundesstaatlichen Untersuchung ein Betrugsprogramm in Höhe von 100 Millionen US-Dollar vorgeworfen.

Irma Olguin Jr. und Jake Soberal haben sich am Donnerstag gestellt und werden wegen Verschwörung zum Überweisungsbetrug und der Abschöpfung von mehr als 100 Millionen US-Dollar von verschiedenen Unternehmen und Personen angeklagt.





In der diese Woche eingereichten Beschwerde wird behauptet, Olguin und Soberal hätten vereinbart, Vorstandsmitglieder, Investoren, Kreditgeber und andere über die Finanzen von Bitwise zu belügen, um Investitionen, Kredite und andere Finanzierungen bis spätestens Januar 2022 zu erhalten, also Monate vor bisher bekannten Betrugsberichten.

„Die Angeklagten hätten sich einfach dafür entscheiden können, das Scheitern des Geschäftsmodells von Bitwise zuzugeben. Stattdessen nutzten sie eine Lüge nach der anderen, um durch Betrug über 100 Millionen US-Dollar in ein sterbendes Unternehmen zu stecken“, sagte US-Anwalt Talbert in einer Pressemitteilung. „Olguin, Jr. und Soberal fabrizierten Kontoauszüge, belogen Investoren, stellten ihrem Vorstand falsche Finanzinformationen zur Verfügung, fälschten Dokumente und nutzten Gebäude, die Bitwise nicht einmal mehr gehörten, als Sicherheit für Kredite, während sie gleichzeitig ihre eigenen Taschen füllten.“

Staatsanwälte sagen, Olguin und Soberal hätten in Vorstandspräsentationen und Investorenmaterialien Finanzinformationen erfunden, Kontoauszüge, Rechnungsprüfungen und andere Finanzunterlagen manipuliert und gefälscht, um die Einnahmen, Kassenbestände und Immobilienbestände von Bitwise in die Höhe zu treiben.

Dies geschah, um die auf der Gehaltsliste stehenden Mitarbeiter und ihre Sozialleistungen zu bezahlen, einschließlich des Jahresgehalts von Olguin Jr. und Soberal in Höhe von 600.000 US-Dollar, die Ausstattung der Büroräume des Unternehmens und die Rückzahlung anderer Schulden.

Bitwise Industries brach am Montag, dem 29. Mai, zusammen, als Soberal und Olguin ihren 900 Mitarbeitern mitteilten, dass sie mit sofortiger Wirkung beurlaubt würden

Olguin und Soberal sollen am Donnerstag um 14 Uhr vor dem Bundesgericht erscheinen

Bleiben Sie bei ABC30, um die neuesten Details zu dieser sich entwickelnden Geschichte zu erfahren.