Bitten Sie die Ukraine nicht um Kompromisse – POLITICO

BALI, Indonesien – Der ukrainische Präsident Wolodymyr Selenskyj hat am Dienstag die Staats- und Regierungschefs der G20 aufgefordert, seinem Land kein Friedensabkommen anzubieten, das seine Unabhängigkeit von Russland gefährden würde, inmitten des kürzlich erneuerten Kontakts zwischen Washington und Moskau über die Zukunft des Krieges.

Selenskyj erschien auf Einladung der indonesischen Gastgeber per Videolink auf dem Bali-Gipfel, nur wenige Tage nachdem die Ukraine Cherson von den einfallenden russischen Streitkräften befreit hatte – eine Leistung, die er mit der Landung alliierter Truppen am D-Day in der Normandie, einem wichtigen Wendepunkt des Weltkriegs, verglich II.

„Für die Ukraine erinnert diese Befreiungsoperation unserer Verteidigungskräfte an viele Schlachten der Vergangenheit, die zu Wendepunkten in den Kriegen der Vergangenheit wurden“, sagte Selenskyj in seiner Rede vor führenden Politikern der Welt, darunter US-Präsident Joe Biden – und so ein westlicher Diplomat, der russische Außenminister Sergej Lawrow. „Es ist zum Beispiel wie der D-Day – die Landung der Alliierten in der Normandie.“

Zelenskyy richtete seine Kommentare gezielt an die „lieben G19“ – die Führer der Gruppe der 20, mit einer Brüskierung gegenüber Russland – und warnte davor, die Ukraine schwächer zu machen, als sie war, bevor der russische Präsident Wladimir Putin im Februar die groß angelegte Invasion startete.

„Ich möchte, dass dieser aggressive russische Krieg gerecht und auf der Grundlage der UN-Charta und des Völkerrechts endet“, sagte Selenskyj in seiner Rede, deren Inhalt POLITICO zugespielt wurde. „Der Ukraine sollte nicht angeboten werden, Kompromisse mit ihrem Gewissen, ihrer Souveränität, ihrem Territorium und ihrer Unabhängigkeit einzugehen. Wir respektieren die Regeln und stehen zu unserem Wort.“

Der russische Präsident Wladimir Putin war zu dem Gipfel in Bali eingeladen, entschied sich aber letzte Woche, nicht daran teilzunehmen, und schickte stattdessen Lawrow.

In seiner Rede am Dienstag lehnte Selenskyj alle Verhandlungen ab, wie sie Kiew mit Moskau in den vergangenen Jahren geführt hatte, nachdem Russland 2014 auf die Krim eingefallen war und es annektiert hatte, bevor es über Stellvertreter Territorien in der Donbass-Region in der Ostukraine beschlagnahmte.

„Anscheinend kann man den Worten Russlands nicht trauen, und es wird kein Minsk 3 geben, das Russland sofort nach der Unterzeichnung verletzen würde“, sagte Selenskyj und bezog sich dabei auf die Abkommen von Minsk 1 und 2, die 2014 und 2015 unterzeichnet und von den Führern Frankreichs vermittelt wurden und Deutschland im sogenannten Normandie-Format, die damals den Krieg beenden sollten.

Selenskyjs Rede vor den G20 kam am selben Tag, an dem der chinesische Präsident Xi Jinping seinen französischen Amtskollegen Emmanuel Macron aufforderte, auf einen Verhandlungsfrieden für die Ukraine hinzuarbeiten.

Laut dem chinesischen Staatsmedium Xinhua betonte Xi „, dass Chinas Position zur Ukraine-Krise klar und konsequent ist, und befürwortet einen Waffenstillstand, die Beendigung des Krieges und Friedensgespräche. Die internationale Gemeinschaft sollte dafür Bedingungen schaffen, und China wird auf seine Weise weiterhin eine konstruktive Rolle spielen.“

Dennoch dankte Selenskyj den Ländern, einschließlich China, dafür, Russlands Drohungen mit dem Einsatz von Atomwaffen zurückgewiesen zu haben.

Der ukrainische Präsident kritisierte die „verrückten Drohungen mit Atomwaffen“ und fügte hinzu: „Es gibt und kann keine Ausreden für nukleare Erpressung geben. Und ich danke Ihnen, liebe G19, dass Sie das deutlich gemacht haben.“

Bill Burns, der Chef der Central Intelligence Agency, traf am Montag seinen russischen Amtskollegen Sergei Naryshkin in der Türkei und warnte Moskau laut dem Weißen Haus vor dem Einsatz von Atomwaffen.