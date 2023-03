Bitcoin is tot nu toe met 50% gestegen in 2023 en verslaat daarmee belangrijke grondstoffen- en aandelenindexen. Insiders uit de industrie zeiden dat de instorting van de bank investeerders op zoek heeft gestuurd naar alternatieven voor het traditionele banksysteem en er wordt ook geanticipeerd op een vertraging van de rentestijgingen, wat bitcoin helpt.

In de 24 uur tot maandag 05.00 uur ET is de waarde van alle bitcoin in omloop ongeveer $ 26 miljard gestegen.

Volgens CoinDesk was Bitcoin rond 05:20 uur ET met 5% gestegen naar $ 28.378,35. Eerder op de dag bereikte bitcoin $ 28.554,07, het hoogste niveau in negen maanden.

De rally in bitcoin komt te midden van onrust in de wereldwijde banksector die werd aangewakkerd door de ineenstorting van Silicon Valley Bank in de VS. Terwijl Amerikaanse toezichthouders tussenbeide kwamen om deposito’s bij SVB te dekken, bleven de zorgen over kwetsbaarheden bij regionale banken in de VS en elders toenemen. .

In Europa omstreden Zwitserse bank Krediet Zwitserland was in focus na het faillissement van de SVB en nadat de grootste geldschieter, Saudi National Bank, zei dat het de geldschieter niet verder kon helpen vanwege wettelijke beperkingen.

Op zondag stemde UBS ermee in om Credit Suisse te kopen voor 3 miljard Zwitserse frank ($ 3,2 miljard) in een deal die gedeeltelijk tot stand kwam door de Zwitserse toezichthouders die besmetting in de wereldwijde bankensector willen tegengaan.

Voorstanders van bitcoin hebben het vaak “digitaal goud” genoemd, verwijzend naar het als een waardeopslag, met name in tijden van wereldwijde onrust, en een die niet gecorreleerd is met andere activaklassen. Bitcoin wordt echter vaker wel dan niet verhandeld in lijn met aandelen, en met name de technologiezware Nasdaq.

Maar er zijn tekenen dat de prijsbeweging van bitcoin voorlopig begint los te koppelen van aandelen.

“Als je kijkt naar de geschiedenis van Bitcoin en waarom het in de eerste plaats is gemaakt, dan is het juist voor dit soort evenementen waar het huidige systeem tekenen van zwakte vertoont en daarom helpt het bezit van een niet-gecorreleerd actief,” Vijay Ayyar, vice-president van corporate ontwikkeling en internationaal bij crypto-uitwisseling Luno, vertelde CNBC.

“In de loop der jaren is er nogal wat gedebatteerd over dit argument dat Bitcoin een niet-gecorreleerde activaklasse is, maar we zien nu dat dit standpunt mogelijk op veel manieren wordt bevestigd.”

Terwijl goud dit jaar met ongeveer 9% is gestegen, is bitcoin met meer dan 70% gestegen.

Interessant is dat andere cryptocurrencies op maandag niet dezelfde sprong zagen als in bitcoin. Ether handelde ongeveer vlak. Andere cryptocurrencies worden door voorstanders niet gezien als “digitaal goud”, zoals bitcoin dat wel is.

“Terwijl deze bankencrisis zich afspeelt, zal het interessant zijn om de prijsactie van Bitcoin te blijven volgen, aangezien steeds meer mensen het bezit van Bitcoin beschouwen als een slim alternatief voor het huidige systeem,” zei Ayyar.