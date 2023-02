De prijs van de beste cryptovaluta is gestegen tot boven de $24.000, ondanks het groeiende toezicht door de regelgevende instanties

De prijs van Bitcoin steeg donderdag naar het hoogste niveau sinds augustus, zelfs toen Amerikaanse toezichthouders de reguleringsdruk op cryptocurrency-uitwisselingen opvoerden.

De grootste crypto naar marktkapitalisatie handelde vanaf 09:47 GMT met meer dan 11% voor $24.619 per token. Volgens Coinmarketcap.com is de waarde van de gehele cryptocurrency-markt de afgelopen 24 uur met meer dan $76 miljard (+8%) gestegen.

De rally komt ondanks toegenomen regelgevend toezicht van de Amerikaanse autoriteiten op digitale valuta.

Vorige week heeft de Amerikaanse Securities and Exchange Commission (SEC) cryptocurrency-uitwisseling Kraken een boete van $ 30 miljoen opgelegd wegens het niet “op de juiste manier” registreer zijn uitzetprogramma.

Maandag vertelde het New York State Department of Financial Services aan cryptobedrijf Paxos om te stoppen met het slaan van nieuwe Binance USD- of BUSD-stablecoins.









“De huidige regelgeving ziet er zeker uit als een tegenwind voor de cryptomarkt, maar het lijkt erop dat er wat geld van altcoins naar Bitcoin gaat, aangezien Bitcoin de enige cryptocurrency is die door de SEC-voorzitter als ‘commodity’ wordt bestempeld.” legde een analist bij het Japanse cryptobedrijf Bitcoin Bank Yuya Hasegawa uit aan CNBC en voegde daaraan toe “Bijgevolg neemt de marktdominantie van Bitcoin toe.”

Vorig jaar werd bijna $ 1,4 biljoen van de cryptomarkt geveegd te midden van faillissementen in de sector. De onrust werd aangevoerd door de ineenstorting van de grote beurs FTX.

Volgens Vijay Ayyar, vice-president bedrijfsontwikkeling en internationaal bij crypto-uitwisseling Luno, zijn er steeds meer tekenen dat de markt afgelopen november zijn dieptepunt heeft bereikt en bullish is geworden.

“We komen hier in een stroomversnelling en elk slecht nieuws wordt weggewuifd, typische tekenen dat de markt denkt dat het ergste voorbij is.” vertelde de expert aan de media.

