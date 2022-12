Bitcoin hält möglicherweise böse „Überraschungen“ für Investoren bereit

Die Top-Kryptowährung könnte im nächsten Jahr durch die Folgen des Zusammenbruchs der FTX-Börse um 70 % einbrechen, warnt Standard Chartered

Der Preis von Bitcoin könnte im nächsten Jahr auf bis zu 5.000 US-Dollar fallen, was eine Marktüberraschung darstellt, dass die Anleger unterbewertet sind, sagte die in Großbritannien ansässige multinationale Bank Standard Chartered, wie von Decrypt, einer Website, die sich mit Kryptowährung befasst, zitiert wurde.

Die Vorhersage wurde als Teil der jährlichen Liste möglicher Szenarien der Bankengruppe gemacht, von denen Analysten glauben, dass die Märkte sie möglicherweise übersehen.

„Die Renditen stürzen zusammen mit den Technologieaktien, und während sich der Ausverkauf von Bitcoin verlangsamt, wurde der Schaden angerichtet.“ Eric Robertsen, Global Head of Research bei Standard Chartered, sagte in einer Mitteilung an Kunden, die von den Medien gesehen wurde. „Immer mehr Krypto-Firmen und -Börsen finden sich mit unzureichender Liquidität wieder, was zu weiteren Insolvenzen und einem Zusammenbruch des Anlegervertrauens in digitale Vermögenswerte führt.“









Der Analyst stellte fest, dass etwas extreme Szenarien „eine Eintrittswahrscheinlichkeit ungleich Null im kommenden Jahr haben und … wesentlich außerhalb des Marktkonsenses oder unserer eigenen Basisansichten liegen.“

Der Rückgang des Bitcoin-Preises könnte mit einer Gold-Rallye zusammenfallen, sagte Robertsen – möglicherweise um 30 % auf 2.250 $ pro Unze – „da Kryptowährungen weiter fallen und immer mehr Kryptofirmen Liquiditätsengpässen und Rückzügen von Investoren erliegen.“

Der Analyst von Standard Charted sagte, dass sich Gold wieder als sicherer Hafen etablieren könnte, da Anleger in Zeiten der Marktvolatilität auf der Suche nach Stabilität in den Rohstoff strömen.

Bitcoin ist in diesem Jahr bereits um mehr als 60 % eingebrochen, nachdem eine Reihe hochkarätiger Zusammenbrüche im Bereich der Kryptowährungen und insbesondere der Konkurs der großen Krypto-Börse FTX aufgetreten waren. Die Ansteckung durch die Folgen von FTX hat sich in letzter Zeit auf dem Markt ausgebreitet und das Vertrauen der Anleger in Krypto geschwächt.

Am Mittwoch wurde Bitcoin bei rund 16.800 $ pro Münze gehandelt.

