Bitcoin, Ethereum & Co. in Aufwind: Krypto-Community erleichtert nach Entscheidung im Binance-US-Strafverfahren 28.11.2023

Omdat het Amerikaanse ministerie van Financiën en Binance een boete van meerdere miljoenen dollars zullen krijgen, zal de cryptocurrency-industrie duidelijker worden. Was er enige bezorgdheid over deze nieuwe aanpak voor Bitcoin, Ethereum & Co.?

• Het Amerikaanse ministerie van Financiën en Binance maken deel uit van Milliarden Strafe

• Krypto-Anlegers werd steeds optimistischer

• Bitcoin, Ethereum & Co. leeg zu

De crypto-industrie heeft een geschiedenis achter de rug. In het verleden kan ik meer resultaten uit het onderzoek zien, wat ook blijkt uit de Aufmerksamkeit noch de Skandal-run met de FTX en de jongste Verurteilung des Gründers Sam Bankman-Fried. Dit is het geval met Amerikaanse strafrechtelijke aanklachten tegen Binance, die centraal staan ​​in de cryptogemeenschap. Wat is de waarde van het Amerikaanse ministerie van Financiën met een boete van 4,3 miljard dollar – de hoogste geldboete in de geschiedenis van het ministerie van Financiën, die u zult moeten betalen voor een crypto-unternehmen – wat betekent dat u verwelkomd zult worden door de Gründer en CEO Changpeng Zhao Er is ook een financiële route achterin de hoofdposten bij Binance.



De Tatsache, de Verfaffahren met Binance, is nu een einde geworden aan de financiering van de Leichterung onder Krypto-Anlegern.

Krypto-Anleger erleichtert

„Het is een goed idee om de cryptocurrency te kunnen begrijpen en om dat te kunnen doen, was het een groot succes met Binance. 2024-2025 zal zeer succesvol zijn“, zei Yahoo Finance maandag tegen Matt Hougan, Chief Investment Officer van Cryptogeld. Vermogensbeheerder Bitwise. De resultaten van de Amerikaanse Behörde en Binance zijn „het potentiële systeemrisico, het resultaat van een hypothetisch resultaat van Binance“, geschreven door de analisten van JPMorgan in een notitie. Michael Safai, Partner van Krypto-Handelsunternehmens Dexterity Capital, is duidelijk dat de Binance Deal „één manier is voor de Krypto en het Zuversicht bedeutet, dat de Anlageklasse niet verandert“.



Bitcoin, Ethereum & Co. kletteren

Kijk hoe de Kryptowährungen en Aktien van de branchespiegels van optimisme na de Binance-Urteilsverkenning breder worden. Voor Binance zelf geldt dat hoe hoger het boetetarief zal zijn, eerst een schok: de eigen Token Binance Coin zal in rekening worden gebracht als reactie op de betaling van 13 procent voor een bedrag van 243 Amerikaanse dollars, en het zal mogelijk zijn om er vanaf te komen . De prijs van de Binance Coin is 251,46 Amerikaanse dollar.

De grootste cryptovaluta ter wereld zal ruim 37.796,70 dollar waard zijn, maar zal beter zijn na 36.967,13 dollar. Ethereum, dat een grote cryptocurrency heeft, is ruim vier euro waard ter waarde van 2.083,28 dollar. De transactie kost een Ethereum-munt van 2.004,87 dollar.



Maar niet voor degenen die in Kryptowährungen geloven, maar de actie van Coinbase, een tweede keer, groter Kryptobörse, stijgt in een eerste reactie met ruim 3,5 procent.



De door het bedrijf verstrekte informatie is optimistisch, aangezien de sector nu klaar is voor verdere groei, meldt Yahoo Finance. Krypto-Fans hebben nu meer informatie over de toekomst van de Spot Bitcoin ETF’s van de Securities and Exchange Commission (SEC). Zodat u kunt investeren in uw investering, zult u graag meer willen weten over Yahoo Finance.



Trotz Euphorie Vorsicht walten lassen

Trots op de jongste Entwicklungen sindsdien. Omdat de SEC nooit problemen heeft gehad met klachten, is het belangrijk dat Binance nu onder een grotere staat van controle opereert. Yiannis Giokas, Senior Director Digital Assets bij Moody’s Analytics, zei: „Het einde van de dag“. „De digitale standaarden worden steeds meer mainstream en institutionele regelgeving wordt in de regio geïmplementeerd, regelgeving en compliance zijn strenger, compliance- en beveiligingsmaatregelen zijn strenger“, aldus Yahoo Finance. Ik volg het teken van de Binance Deal met de VS-Behörden „denselben Wendepunkt, den wir zuvor haben de Schnittstelle der Dotcom- und Post-Dotcom-Ära gesehen haben“.



De volledige voorwaarden van de deals tussen Binance en hun accounts zijn niet zwart of wit, maar ze zijn „echt belastend, robuust en zeer invasief“, aldus Yahoo Finance John Reed Stark, juridisch medewerker en strafrechterlijke vervolging van de SEC. Bovendien zou het voor Binance moeilijk zijn om deze stappen te volgen “als gevolg daarvan zouden ze extreem belastend, extreem belastend en extreem moeilijk zijn”.



„Seien Sie auf een langameres, nachhaltigeres Wachstumstempo im Kryptobereich vorbereitet“, merkt Safai von Dexterity op.

