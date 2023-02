‚Bist du bei mir?‘ Biden sieht die Wiederwahlkampagne bei DNC vor

Bidens Wahlkampfrhetorik am Freitagabend bedeutet nicht unbedingt, dass eine formelle Ankündigung unmittelbar bevorsteht, da die Demokraten eine Ankündigung Ende März oder April erwarten. Laut einem Parteiberater hat die DNC jedoch bereits mehrere Direktoren für schnelle Reaktionen im Bereich Kommunikation eingestellt, die in den vier frühen Staaten der Republikaner und in Florida eingesetzt werden.

„Wir haben Schwung“, sagte Harris in ihrer Rede. „Und jetzt lassen wir die Leute wissen, dass sie dafür gestimmt haben.“

Vizepräsidentin Kamala Harris begrüßt Präsident Joe Biden, als er während des Wintertreffens des Demokratischen Nationalkomitees am 3. Februar 2023 in Philadelphia auf die Bühne kommt. | Anna Moneymaker/Getty Images

Die Demokraten sind auch bestrebt, eine geschlossene Front zu präsentieren, in der Hoffnung, sich von einer Republikanischen Partei abzusetzen, die mit ihrem eigenen innerparteilichen Drama und einem gespaltenen Präsidentenfeld zu kämpfen hat.

Obwohl der frühere Präsident Donald Trump im vergangenen Jahr eine weitere Präsidentschaftskandidatur ankündigte, wird erwartet, dass mehrere andere GOP-Kandidaten ihre eigenen Bewerbungen abgeben werden. Die ehemalige Botschafterin der Vereinten Nationen, Nikki Haley, wird voraussichtlich in zwei Wochen ihre Präsidentschaftskampagne starten, während Senator Tim Scott (RS.C.) eine „Listening Tour“ in South Carolina und Iowa starten wird. Der frühere Vizepräsident Mike Pence plant auch Stationen in South Carolina, einem frühen Präsidentschaftskandidatenstaat. Und am vergangenen Wochenende schloss das Republikanische Nationalkomitee seine eigene Wintersitzung mit einem umstrittenen Stuhlrennen ab.

„Es macht Sinn für sie, hierher zu kommen, mit der Partei zu sprechen, als Eintrittskarte, und beide machen den Fall und machen sich auf den Weg in die Lage der Union“, sagte Mo Elleithee, ein DNC-Mitglied, unter Berufung auf die Lage der Nation vom Dienstag Sprache, ein weiteres hochkarätiges Mittel zum Testen von Nachrichten.

„Es fühlt sich an wie Showtime“, fügte Elleithee hinzu.

Es ist auch ein deutlicher Kontrast zu Bidens Ansehen vor einem Jahr, als seine Gesetzgebungsagenda ins Stocken geraten schien, die Inflation weiter anstieg und die Demokraten sich privat Sorgen um Bidens Aussichten für 2024 machten.

In seiner Rede ging Biden auf die Prioritäten der Demokraten ein, die während seiner ersten Amtszeit erreicht wurden, darunter die Senkung der Kosten für verschreibungspflichtige Medikamente, Investitionen in die Bekämpfung des Klimawandels und die Ernennung der ersten schwarzen Frau an den Obersten Gerichtshof. Er legte auch eine Reihe politischer Ziele für eine mögliche zweite Amtszeit dar, darunter das Verbot von Angriffswaffen und die Kodifizierung Roe v. Wade und Stärkung der Wählerzugangsgesetze – eine politische Wunschliste, die derzeit bei einem geteilten Kongress nicht möglich ist.

„Amerika ist zurück“, sagte Biden, „und wir führen die Welt wieder an.“

Biden und Harris wandten sich auch schärferen Angriffen auf Republikaner zu und kehrten zu Themen zurück, die sie regelmäßig vor den Zwischenwahlen 2022 trafen, indem sie die GOP mit Extremismus und Wahlverleugnung in Verbindung brachten.

Im Jahr 2022 sagte Harris: „Wir haben ‚große Lügen‘ und Extremismus besiegt“, aber „extremistische sogenannte Führer“ verbieten immer noch Bücher und „Kriminelle“.[zing] Ärzte.“

„Das ist nicht die Republikanische Partei Ihres Vaters“, sagte Biden. „Das sind keine Konservativen. Das sind disruptive Menschen. Sie beabsichtigen, die Fortschritte, die wir gemacht haben, zu zerstören.“

Mark Longabaugh, ein demokratischer Stratege, der als leitender Berater bei der Bewerbung von Bernie Sanders im Jahr 2016 fungierte, sagte, die Demokratische Partei habe „das Gefühl, dass dies bei den Wahlen 2022 für sie funktioniert hat“ und „ich schätze, sie haben eine gewisse Menge davon Untersuchungen, die zeigen, dass es weiterhin eine herausragende Botschaft ist.“

Biden und Harris traten am Freitagnachmittag auch bei einer Spendenaktion der Demokraten auf, bei der Biden den Spendern sagte, die Demokraten müssten „darlegen, was wir getan haben, ihnen sagen, was wir noch tun müssen und wie wir dafür bezahlen werden“.

Das dreitägige DNC-Treffen wird am Samstag mit einer Abstimmung gipfeln, um den Kalender für die Nominierung des Präsidenten dramatisch umzukrempeln. Der von Biden empfohlene Vorschlag würde South Carolina auf eine begehrte erste Position bringen und Iowa aus dem frühen Fenster eliminieren. Es würde auch versuchen, Georgia und Michigan in den frühen Nominierungsprozess aufzunehmen.

Der Vorschlag wurde von den Demokraten aus New Hampshire erheblich zurückgedrängt, die einen öffentlichen Kampf gegen die Position ihres Staates in der Aufstellung geführt haben, der sie drei Tage nach der Vorwahl in South Carolina und am selben Tag wie die Vorwahl in Nevada bringen würde.

„Wir befinden uns in einer unmöglichen, nicht zu gewinnenden Situation“, sagte der Vorsitzende der Demokratischen Partei von New Hampshire, Ray Buckley, auf einer Pressekonferenz am Freitagnachmittag und verwies auf die Opposition der von den Republikanern kontrollierten Legislative und GOP-Gouverneur Chris Sununu gegen die Aufhebung oder Änderung des Jahrhunderts des Staates -altes Gesetz, das verlangt, dass sie die ersten Vorwahlen der Nation sind.

„Es scheint seltsam, dass wir für etwas bestraft werden, das völlig außerhalb unserer Kontrolle liegt“, sagte er.

Sie betonten auch, dass es „den Republikanern die Möglichkeit geben würde, uns zu übertreffen“ und „einen perfekten Sturm schaffen würde, um Biden und die Demokraten auf dem ganzen Weg nach unten zu verletzen“, das Ticket, Buckley, indem es New Hampshire dazu zwingt, sein eigenes Staatsgesetz nicht einzuhalten genannt.

Aber das Rules and Bylaws Committee des DNC, die Gruppe, die mit der Empfehlung der neuen Aufstellung für frühe Staaten beauftragt war, verzögerte alle Gespräche über Sanktionen gegen New Hampshire, indem es ihnen eine Verlängerung bis zum 3. Juni gewährte, um die Anforderungen des DNC zu erfüllen. Georgia, einem anderen Staat, der von einem republikanischen Gouverneur und einer gesetzgebenden Körperschaft kontrolliert wird, wurde ebenfalls eine Verlängerung gewährt.