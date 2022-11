Bisher 5 Erkenntnisse aus den Umfragen zum Wahlausgang

Die Wählerschaft ist sauer

Fast drei Viertel der Wähler sind „unzufrieden“ oder „regelrecht verärgert“ mit der Entwicklung der Nation. Drei Viertel der Wähler sind der Meinung, dass die Wirtschaft in einem „nicht so guten“ oder „schlechten Zustand“ ist. Noch mehr, 78 Prozent, gaben an, dass die Inflation ihren Familien „mäßige“ bis „schwere“ Härten beschert hat.

Selbst ohne Berücksichtigung von Bidens schwachen Zustimmungswerten zeichnen diese Zahlen aus Umfragen zum vorzeitigen Austritt ein Bild einer unglücklichen Wählerschaft, die motiviert sein könnte, in den nächsten zwei Jahren einen neuen Kurs einzuschlagen.

Bidens Zustimmungszahlen sinken immer noch

Es ist eine eiserne Regel in der Politik, dass die Partei des Präsidenten in einem halben Jahr schlecht abschneidet – und bisher folgen die Wähler dem Drehbuch: 45 Prozent der Befragten stimmen dem Präsidenten zu, während 54 Prozent ihn ablehnen, so die Umfragen des National Election Pool. wie von NBC News und CNN berichtet.

Die Zahlen sind nicht viel besser, wenn die Wähler die Politik des Präsidenten abwägen. 46 Prozent sagten, dass seine Politik ihnen schadet, 36 Prozent sagten, sie helfen und 16 Prozent sagten, sie würden nichts bewirken.

Es ist still die Wirtschaft, Dummkopf

Die Inflation wird seit Monaten in Umfragen auf nationaler und Schlachtfeldebene vor der Abtreibung gestellt. Jetzt zeigen frühe Exit-Umfragen dasselbe.

Zweiunddreißig Prozent der Wähler gaben an, dass die Inflation bei der Entscheidung, wie sie ihre Stimme abgeben, am wichtigsten sei, gefolgt von 27 Prozent, die Abtreibung sagten. Ein Trio anderer Probleme, die für Republikaner typisch gut sind, folgten: Kriminalität und Waffenpolitik lagen bei 12 Prozent, Einwanderung bei 10 Prozent.

Aber, ein potenziell gutes Zeichen für Demokraten, Abtreibung könnte die Wähler an der Wahlurne immer noch motivieren: 60 Prozent der Befragten gaben an, dass sie unzufrieden oder wütend darüber sind Roe v. Wade umgekippt werden.

Die Wähler sind weißer und älter

Ein weiteres nicht so gutes Zeichen für die Demokraten ist, dass die Wähler weißer und älter sind als im Jahr 2020. Laut ersten Umfragen identifizierten sich am Dienstag landesweit 76 Prozent der Wähler als weiß, 9 Prozent als Schwarze und 10 Prozent als Latinos , 2 Prozent Asiaten, 1 Prozent Indianer und 2 Prozent andere rassische und ethnische Gruppen. Der Anteil der weißen Wähler ist viel höher als bei der Präsidentschaftswahl 2020, als sich 67 Prozent der Wähler als weiß identifizierten.

In Bezug auf die Altersgruppen, die zur Wahlurne kamen, waren 10 Prozent der Wähler 18 bis 29 Jahre alt, 20 Prozent 30 bis 44 Jahre alt, 36 Prozent 45 bis 64 Jahre alt und 34 Prozent 65 Jahre oder älter. Im Jahr 2020 waren nur 22 Prozent der Wahlberechtigten älter als 65 Jahre.

Die ersten Zahlen zeigten auch eine gespaltene Wählerschaft zwischen Republikanern mit 35 Prozent, Demokraten mit 34 Prozent und Unabhängigen mit 31 Prozent.

Die Wähler sind sich einig, dass die Demokratie bedroht ist – aber aus unterschiedlichen Gründen

Am Dienstag haben die Wähler zum ersten Mal seit dem Angriff auf das Kapitol vom 6. Januar ihre Stimme abgegeben. Demokratie war eines der Top-Themen der Demokraten im Jahr 2022 und der zentrale Schwerpunkt von Bidens letztem Vorstoß zur Halbzeit, als er warnte, dass „die Demokratie selbst“ auf dem Stimmzettel steht – eine Anspielung auf die Zahl der wahlverweigernden Kandidaten, die bereit zu sein scheinen, zu gewinnen.

Wähler in beiden Parteien – 72 Prozent der Demokraten und 68 Prozent der Republikaner – stimmen zu, dass die Demokratie in den Vereinigten Staaten „bedroht“ ist. Aber sie sind sich nicht einig, was diese Bedrohung ist.

Zwei Drittel der Republikaner äußern weiterhin weit verbreitete Skepsis gegenüber Bidens Sieg im Jahr 2020, obwohl Gerichte und Wahlbeamte keine weit verbreiteten Beweise für Betrug gefunden haben. 96 Prozent der Demokraten sagten, der Präsident habe die letzten Wahlen rechtmäßig gewonnen.

Eine weitere parteiische Spaltung zeigte sich, als die Wähler nach ihrem Vertrauen in das derzeitige Wahlsystem gefragt wurden: Während 29 Prozent der Republikaner angaben, sie seien nicht zuversichtlich, dass die Wahlen in ihren Bundesstaaten fair und genau durchgeführt würden, sagten dies nur 5 Prozent der Demokraten.