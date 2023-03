Er is een grote bankfusie in Europa met de financiële crisis: Die Schweizer Großbank UBS bietst een, en een gespannen Rivalin Credit Suisse für bis zu een Milliard US-Dollar die geld verdient. Allerdingen müsste dafür das Gesetz noch geändert zijn.

Die Schweizer Behörden zijn in staat om te betalen voor de retung der angeschlagenen Credit Suisse fortgesetzt. Die Verhandlungen seien zäh, erklärte een mit der Sache vertraute Person. Die “Financial Times” (FT) berichtte dat UBS bang was dat de kleine Rivalin voor zijn aankoop een milliard dollar zou kopen. Am Freitag war die Schweizer Großbank an der Börse noch rund eight Milliarden Franken wert.

Dat Angebot sei am Sonntagmorgen met een prijs van 0.25 Franken voor Aktie kommuniziert zijn, der in UBS-Aktien bezahlt zijn solle en damit weit under dem Schlusskurs der Credit Suisse von 1.86 Franken vom Freitag liege, hießes in dem Program. UBS heeft de neiging om een ​​van de meest populaire bestanden te gebruiken, terwijl het bedrijf een grote macht heeft, wanneer de kredietwaardigheid meer dan 100 basispunkts verspreidt, die ze later kunnen gebruiken.

Die Schweizer Behörden-fabrieken, die Gesetze zu ändern, um een ​​​​Aktionärsabstimmung über the Transaktion z umgehen, meldde de “Financial Times” later. Nach Schweizer Recht moet de UBS en Aktionären normalerweise sechs Wochen Zeit geben, um über die Übernahme zu beraten. Maar als de Zeit drängt, kon UBS de UBS overheersen in een notfallmaßnahme die de Zustimmung der Aktionäre beschliessen.

De deal tussen beide grote banken der Schweiz kan worden bereits am Sonntagabend unterzeichnet zijn, meldt de FT. Die Behörden zijn zeker, vor dem Börsenstart am Montag eine Lösung vorlegen zu können. Maar als het om garantie gaat, kunnen de bedingungen niet worden bekeken of als een einigung erziet wordt gedragen, dus de Zeitung.

British Nut Bank unterstützt Übernahme

Die Zwitserse Finanzaufsicht heeft de FT en de Britse universiteiten in de Verenigde Staten en Groot-Brittannië geïnformeerd, dat een UBS-overheid die voor de Krisse van Credit Suisse sei werd gevraagd. Nach een programma van afzenders van Sky News die door de Bank of England wordt gestuurd door een van de Zwitserse kredietverleners van UBS en. De Britse Notenbank heeft internationale kollegen en UBS-signalering, die de Notfalltransaktion unterstützen droeg, rapporteerde over de afzender.

Een van de kredietinstellingen van Zwitserland door de UBS waar de meest bedreven bankfusie in Europa de laatste 15 jaar financiële steun kreeg. Voraussetzung für einen solchen Megadeal sollen stateliche Sicherheiten sein. Die Schweizer Regierung solle eine Garantie zur Absicherung der mit der Übernahme verbundenen Risiken abgeben, hieß es in Media reports.

Die Credit Suisse voerde een oorlog tegen Skandalen en Misswirtschaft die in de problemen kwamen, als tegen de Zusammenbruch van de US-Geldinstituts Silicon Valley Bank (SVB) in een andere Abwärtsstrudel geriet. Das Vertrauen der Anleger lijkt erschüttert. De acties van CS worden uitgevoerd in de dramatische ab.