Bis zu 30 Gramm für den Eigenbedarf, aber strengste Regeln (nd-aktuell.de)

Die umstrittenen Cannabispflanzen Foto: dpa/Urs Flüeler

Verfolgt man die Umfragen, so gibt es in der deutschen Bevölkerung mit 66 Prozent eine große Mehrheit, die die Legalisierung von Cannabis zu Freizeitzwecken befürwortet. Besonders hoch ist die Zustimmung bei den Jüngeren zwischen 18 und 39 Jahren mit 34 Prozent. 56,4 Prozent der 18- bis 29-Jährigen und 46,9 Prozent der 30- bis 39-Jährigen bewerten die Entkriminalisierung positiv. Bei den 40- bis 49-Jährigen sind es 38,8 Prozent. Die über 60-Jährigen bewerten das Projekt mit 47,3 Prozent negativ. Interessant: Im Osten wird die Veröffentlichung kritischer gesehen (45,1 Prozent) als im Westen (35,7 Prozent).

Ob die Legalisierung in Deutschland überhaupt umsetzbar ist, ist völlig offen und wird davon abhängen, ob sie einer europa- und völkerrechtlichen Prüfung standhält. Deshalb geht die Zeitung zuerst nach Brüssel. Ein konkretes Gesetz sollte ohnehin erst auf den Weg gebracht werden, wenn die EU »grünes Licht« gibt. Nach Angaben des Bundesgesundheitsministers verbieten EU-Verträge eigentlich die Vermarktung von Cannabis. Nun will die Bundesregierung die EU davon überzeugen, dass eine Legalisierung und strenge Regulierung des Cannabismarktes den Anliegen der EU-Verträge zum Gesundheits-, Kinder- und Jugendschutz besser Rechnung tragen kann. Mit dem Cannabis-Verbot habe Deutschland „keine greifbaren Erfolge erzielt“; im Gegenteil, der Verbrauch hatte zugenommen.

Was steckt hinter Cannabis und dem Eckpunktepapier?

Cannabis und der Wirkstoff Tetrahydrocannabinol (THC) sollen künftig gesetzlich nicht mehr als Betäubungsmittel eingestuft werden. Der Erwerb und Besitz von bis zu 30 Gramm „Genuss-Cannabis“ soll straffrei bleiben, der private Anbau eingeschränkt erlaubt und der Verkauf an Erwachsene in „lizenzierten Fachgeschäften“ und ggf. auch Apotheken ermöglicht werden. Der Anbau der Pflanzen soll staatlich geregelt werden. Das Eckpunktepapier enthält:

– Künftig werden Cannabis und der Wirkstoff Tetrahydrocannabinol (THC) gesetzlich nicht mehr als Betäubungsmittel eingestuft.

– Der Erwerb und Besitz von maximal 20 bis 30 Gramm „Genuss-Cannabis“ zum Eigenkonsum soll unabhängig vom konkreten THC-Gehalt straffrei bleiben. Eine THC-Grenze sollte wegen des zu hohen Testaufwands und einer möglichen strafrechtlichen Verfolgung vermieden werden.

– Der private Eigenanbau ist in begrenztem Umfang „drei weibliche Blütenpflanzen pro erwachsener Pflanze“, jedoch vor Kindern und Jugendlichen geschützt, erlaubt.

– Der Verkauf in „lizenzierten Fachgeschäften“ soll erst ab 18 Jahren möglich sein. Werbung für Cannabisprodukte ist verboten. Der Betrag pro Kunde ist begrenzt. Einen Versandhandel wird es zunächst nicht geben. Der Handel ohne Erlaubnis bleibt strafbar.

– Aufgrund des erhöhten Risikos von Cannabis-bedingten Hirnschäden im Jugendalter sollte geprüft werden, ob es eine THC-Obergrenze für Käufer unter 21 Jahren geben sollte.

– Neben der Umsatzsteuer ist eine „Cannabissteuer“ geplant, die sich am THC-Gehalt orientiert. Der Verkaufspreis soll nahe am Schwarzmarktpreis liegen – aktuell kostet ein Gramm 10 Euro.

– Cannabisprodukte zum Rauchen oder in Form von Kapseln, Sprays oder Tropfen sollen erlaubt sein, sogenannte Esswaren, also Kekse oder Süßigkeiten mit Cannabis, nicht.

– Aufklärungs-, Präventions-, Beratungs- und Behandlungsmöglichkeiten sollen ausgebaut werden. Die Packungsbeilage sollte über die Risiken des Verzehrs sowie über Beratungs- und Behandlungsstellen informieren.

– Ob der Online- oder Versandhandel an Privatpersonen durch zugelassene Unternehmen erlaubt ist, ist im Rahmen der wissenschaftlichen Begleitung des Gesetzes zu klären.

– Wer Cannabis ohne Bewilligung verkauft oder mehr als erlaubt besitzt, kann mit Freiheitsstrafe bis zu drei Jahren bestraft werden. Künftig nicht mehr strafbare Verurteilungen sollen aus dem Bundeszentralregister gelöscht werden.

– Nach vier Jahren soll das Reglement evaluiert und gegebenenfalls angepasst werden.

Spielt die Legalisierung den Drogenkonsum herunter?

Die Oppositionsparteien im Bundestag kritisieren die Pläne, auch Ärztevertreter sind keine ausgesprochenen Befürworter, und das Bundeskriminalamt warnt vor einer Zunahme des Drogenhandels in Deutschland. Haupteinwand: Die Legalisierung sei eine „offene Verharmlosung des Drogenkonsums“. Vor allem bei jungen Menschen würde der Eindruck einer »harmlosen Droge« erweckt. Der frühe Konsum hat jedoch einen erheblichen negativen Einfluss auf das Wachstum und die Entwicklung des Gehirns.

Der Vorstandsvorsitzende der Kassenärztlichen Bundesvereinigung, Andreas Gassen, äußerte erhebliche Zweifel, „ob die geplante Legalisierung dazu beiträgt, die Drogenkriminalität einzudämmen und den Umstieg auf härtere Drogen zu verhindern“. Die Bundesärztekammer erhebt den Vorwurf, dass die Bundesregierung die gesundheitlichen Risiken des Cannabiskonsums verharmlost und präventiven Bemühungen im Suchtbereich entgegenwirkt.

Vor allem die Kinderärzte drängen auf einen besseren Jugendschutz. Der Vorsitzende des Berufsverbandes der Kinder- und Jugendärzte, Thomas Fischbach, erklärt, dass das menschliche Gehirn mit 25 Jahren noch nicht vollständig ausgereift ist. Regelmäßiger Cannabiskonsum verursacht bei Jugendlichen und jungen Erwachsenen irreparable Hirnschäden bis hin zur dauerhaften Beeinträchtigung der geistigen Leistungsfähigkeit und der sozialen Fähigkeiten. Deshalb müssen die Schutzmaßnahmen für unter 21-Jährige deutlich strenger sein. Auch Fischbach forderte eine Regelung, um die Weitergabe von legal erworbenem Cannabis an Jugendliche unter 18 Jahren zu verhindern. „Uns Kinderärzten wäre es lieber, wenn die Legalisierung von Cannabis nicht käme“, appelliert er an die Politik. Der Bundesgesundheitsminister verteidigte seine Pläne mit dem Hinweis, dass 25 Prozent der 18- bis 25-Jährigen im vergangenen Jahr Gras geraucht hätten. Daher ist die Legalisierung von Cannabis mit einer niedrigen THC-Dosierung der bessere Weg im Vergleich zu einem völlig unkontrollierten Handel wie dem aktuellen.

Das Bundeskriminalamt (BKA) warnt vor den Legalisierungsplänen und weist darauf hin, dass Drogenhandel und organisierte Kriminalität in Deutschland zunehmen. BKA-Vizepräsidentin Martina Link verweist auf alarmierende Zahlen: Von den 361.000 Drogendelikten im Jahr 2021 standen rund 56.000 im Zusammenhang mit dem Drogenhandel, darunter knapp 60 Prozent der Drogendelikte mit Cannabis. 1826 Menschen starben 2021 an den Folgen ihrer Drogensucht – 15,5 Prozent mehr als 2020.

Cannabis als Arzneimittel in über 30 Ländern

Ein Wort zu Cannabis als Arzneimittel, das immerhin in über 30 Ländern verbreitet ist und auf das sich Befürworter in der Legalisierungsdebatte immer wieder berufen. Seit März 2017 darf Cannabis bei „schweren Erkrankungen“ eingesetzt werden, wenn dadurch nachweislich chronische Schmerzen gelindert werden. Voraussetzung für eine Verschreibung ist laut Gesetz aber, dass es keine anderen alternativen Therapien gibt oder diese im konkreten Fall nicht angewendet werden können.

Genau hier liegt, wie zuletzt, der rechtliche Streitpunkt Bundessozialgericht (Az. B 1 KR 21/21 R und andere) in vier Fällen abgeklärt: Die Verschreibung von Cannabis zu Lasten der gesetzlichen Krankenkassen hängt maßgeblich davon ab, ob sich die Erkrankung „deutlich von Durchschnittserkrankungen unterscheidet“ und ob es keine Alternative zur Cannabisbehandlung gibt. In den drei abgewiesenen Klagen konnten die Ärzte andere Therapiemöglichkeiten nur unzureichend nachweisen. Lediglich der Fall eines ADHS-Patienten wurde an das Landessozialgericht Niedersachsen-Bremen in Celle zurückverwiesen.