Bis minus zehn Grad

Rund um die Kirche St. Urban in Emeringen auf der Schwäbischen Alb liegt Schnee. © Thomas Warnack/dpa

Der Winter hält Einzug in Deutschland. Vor allem die Nächte sind eiskalt.

Offenbach – Die Temperaturen in Deutschland werden in den kommenden Tagen weiter stark sinken. Der Deutsche Wetterdienst (DWD) erwartet vor allem nachts starken Frost mit Temperaturen um minus zehn Grad. Selbst am sonst milden Niederrhein und auf den Nordseeinseln überschreiten die Tageshöchsttemperaturen die Drei-Grad-Marke nicht mehr, wie der DWD am Freitag in Offenbach mitteilte.

Zudem sind viele Regionen Deutschlands am Wochenende weiß: Am Samstag schneit es vor allem im Süden und Südosten, am Sonntag zwischen den Alpen und den östlichen Mittelgebirgen. In anderen Landesteilen ist laut DWD nur vereinzelt mit Schneeschauern zu rechnen.

Die neue Woche startet den Angaben zufolge am Montag mit vielen Wolken und etwas Schnee. In Sachsen dürften die Schneefälle länger anhalten. An der Ostsee und im Erzgebirge gibt es starke bis stürmische Böen, die in höheren Lagen Schneeverwehungen verursachen können. dpa