Bis 2045 sollen die Gebäude in Deutschland klimaneutral sein.

In Deutschland wurden weit weniger Häuser und Wohnungen energieeffizient saniert, als Experten schätzen, um die Klimaziele zu erreichen. „Jedes Jahr werden nur rund 500.000 Wohneinheiten energetisch komplett saniert“, sagte Ralph Henger, Wohnungsmarktexperte am Institut der deutschen Wirtschaft in Köln, der Deutschen Presse-Agentur.

Bei rund 42,5 Millionen Wohnungen in Deutschland liegt die jährliche Sanierungsrate bei knapp über einem Prozent. „Aber um unsere Klimaziele zu erreichen, müssten es doppelt so viele sein“, sagt Henger.

In einer Umfrage des Bundesverbands Deutscher Wohnungs- und Immobilienunternehmen (GdW) vom Dezember 2022 nannten 84 Prozent der befragten Wohnungsunternehmen die gestiegenen Sachkosten als wesentliche Modernisierungsbremse. 57 Prozent sahen das gestiegene Finanzierungsinteresse und 55 Prozent die fehlenden Bau- und Handelskapazitäten als Hemmnis. „Die derzeitigen Rahmenbedingungen reichen nicht aus, um genügend Bauherren davon zu überzeugen, in ihr Gebäude zu investieren und Energieeffizienzmaßnahmen umzusetzen“, sagte Henger.

Da sich ein Großteil der Bevölkerung steigende Mietkosten nicht leisten könne, müsse die Modernisierung vor allem bezahlbar bleiben, sagt eine Sprecherin des Immobilienkonzerns Vonovia. Ohne die Hilfe der Politik wäre die Branche aber nicht in der Lage, in die Energiewende zu investieren und gleichzeitig die Mieten langfristig stabil zu halten.

2,6 Milliarden Euro Förderung

Ziel der Bundesregierung ist es, dass der Gebäudebestand in Deutschland bis 2045 klimaneutral wird. Neben dem nachhaltigen Neubau liegt der Fokus der staatlichen Förderung vor allem auf der Sanierung von Bestandsgebäuden, da hier der Klimaschutz vorangetrieben wird Wirkung erwartet. Laut Bundesamt für Wirtschaft und Ausfuhrkontrolle (BAFA) zahlte der Staat im vergangenen Jahr rund 2,6 Milliarden Euro an Zuschüssen für die energetische Sanierung aus, 85 Prozent mehr als im Vorjahr.

Die Förderung soll dazu beitragen, Wohnungen und Häuser so zu modernisieren, dass sie langfristig Energie sparen – etwa durch den Austausch von Heizungen, die Dämmung von Dächern und Außenwänden oder den Austausch von Fenstern und Haustüren. Der GdW kritisiert, dass die Bundesregierung auf „teure Energieeinzelmaßnahmen mit viel zu geringer Wirkung“ setze. Trotz Milliardeninvestitionen stagniert der Energieverbrauch der Haushalte.

Statt die energetische Sanierung einzelner Wohneinheiten anzugehen, sei es sinnvoller und kostengünstiger, „die Energieversorgung der Gebäude im Quartierskontext CO2-arm zu gestalten“, sagte GdW-Präsident Axel Gedaschko. Er schlägt zum Beispiel eine kommunale Wärmeplanung und den Abbau von Hürden für Mieterstrom vor. Dieser wird in unmittelbarer Nähe des Käufers produziert – zum Beispiel aus Solaranlagen auf dem eigenen Dach. „Dann klappt es auch mit der CO2-Reduktion und den Klimazielen“, sagte Gedaschko.