Birmingham: Blues 4 All sponsert Brandon Khela vor dem Raise Your Game Rovers-Event, wenn Sai Sachdev für Sheffield United debütiert | Fußball Nachrichten

Die Anhängergruppe Blues 4 All von Birmingham City unternimmt den seltenen Schritt, Brandon Khela, Mitglied des Kaders der ersten Mannschaft, zu sponsern.

Sikh-Punjabi-Mittelfeldspieler Khela hat Anfang des Sommers seine Seniorenzeit bei St. Andrew’s geschrieben und war damit der erste britische Südasiate, der jemals einen Profivertrag mit Birmingham City unterschrieb.

Sprechen Sie ausschließlich mit Sky Sportnachrichten Damals beschrieb Blues 4 All, die der Kampagne Fans for Diversity angeschlossen sind, die Nachricht als „riesig“ – und als bedeutsames Ereignis für Menschen auf der ganzen Welt.

Die Gruppe beschloss, in dieser Saison die Torhüterin der Frauen von Birmingham City, Lucy Thomas, zu sponsern, nachdem sie sich von einem anderen Fanclub, den Punjabi Rams, inspirieren ließ Sky Sportnachrichten enthüllten, verlängerten ihr Sponsoring von Flügelspielerin Kira Rai um eine fünfte Saison.

Und Blues 4 All haben jetzt auch die Gelegenheit ergriffen, Khela zu sponsern, wobei Gruppenvorsitzender Micky Singh erklärt, warum sie so sehr hinter dem talentierten 17-Jährigen stehen.

„Ich unterstütze Blues seit über 60 Jahren und habe sehr lange darauf gewartet, dass ein Punjabi-Kind hier im Birmingham City Football Club durch die Reihen aufsteigt“, sagte Singh Sky Sportnachrichten.

„Brandon ist ein Spieler mit viel Potenzial und nur einer von wenigen Youngsters mit südasiatischem Hintergrund, die versuchen, sich durchzusetzen.

Bild:

Akademie-Youngster Riya Mannu ist ein Standardspezialist





„Das ist ein großer Verdienst der Blues, die trotz der schmerzhaft langsamen Reaktion des Fußballs Talente unterstützen, um gegen die Unterrepräsentation Südasiens im Profifußball der Männer und Frauen vorzugehen.“

Singh: Khela und Sachdev bieten „echten Glauben“

Der zentrale Mittelfeldspieler Khela spielte im Sommer zusammen mit Sai Sachdev, Youngster von Sheffield United, in der englischen Jugend.

Der englische U18-Nationalspieler Sachdev hat gerade ein Wochenende genossen, das er nie vergessen wird, nachdem er von der Bank eingewechselt wurde, um sein Sheffield United-Debüt im Meisterschaftsspiel gegen Stoke zu geben.

Singh fügte hinzu: „Was für ein großartiger Anlass für Sai und seine Familie, Blades-Fans und so viele andere mit den unterschiedlichsten Hintergründen.

„Kinder wie Brandon und Sai geben den Südasiaten den echten Glauben, dass auch sie einen Platz im Spiel haben.“

Ewood Park veranstaltet Raise Your Game Rovers

Blues 4 All wird am Samstag, den 22. Oktober, vor dem Aufeinandertreffen der Sky Bet Championship mit Blackburn, vom Kartenbüroleiter von Birmingham City, Aamir Javaid, zum „Raise Your Game Rovers“-Event im Ewood Park begleitet.

Es ist die erste einer Reihe völlig kostenloser Veranstaltungen, die von Kick It Out und der Football Supporters‘ Association durch die Kampagne Fans for Diversity unterstützt werden und darauf abzielen, Menschen mit südasiatischen Wurzeln Möglichkeiten aufzuzeigen und Möglichkeiten zu eröffnen, im Fußball zu arbeiten.

Bitte verwenden Sie den Chrome-Browser für einen zugänglicheren Videoplayer



Vater und Sohn Micky und Bik Singh erzählen Micah Richards, warum sie den Birmingham City Fanclub Blues 4 All gegründet haben. (Micah Richards: Tackling Racism ist auf Abruf bei Sky Documentaries und NOW TV verfügbar.)



Die Veranstaltung, die auf die Rückkehr der „Raise Your Game“-Konferenz von Kick It Out aufbaut, findet in der neu renovierten Legends Lounge von Ewood Park statt und bietet die Gelegenheit, führende Persönlichkeiten der Branche zu treffen, darunter den stellvertretenden Manager von England C, Anwar Uddin MBE , und Riz Rehman von der PFA.

Troy Townsend, Entwicklungsleiter und erfahrener Antidiskriminierungskämpfer von Kick It Out, ist zusammen mit Yasir Sufi, dem Integrations- und Entwicklungsmanager von Blackburn, und Lynsey Talbot, Betriebsleiterin, Gastgeber, die beide maßgeblich dazu beigetragen haben, dass Rovers die erste Diversity-Auszeichnung bei den diesjährigen EFL Awards gewonnen hat .

Bitte verwenden Sie den Chrome-Browser für einen zugänglicheren Videoplayer



Yasir Sufi, Integrations- und Entwicklungsmanager von Blackburn Rovers, und Lynsey Talbot, Betriebsleiterin, reagieren auf die Auszeichnung des Clubs mit dem EFL Diversity Award und blicken auf Ewood Park, in dem Eid Day-Gebete stattfinden



Der britische Südasiate im Fußball-Pionier Dev Trehan wird verraten, wie Sky Sports hat unzählige Menschen inspiriert, indem es das Thema weltweit vor Millionen von Augäpfeln gebracht hat, und wird erklären, warum Interessengruppen nicht länger vor ihrer Verantwortung zurückschrecken können, sinnvolle Maßnahmen zur Verbesserung der südasiatischen Vertretung im englischen Fußball zu ergreifen.

FA Level 2 Scout Trehan ist die einzige engagierte südasiatische Talentsucherin im Fußball des Landes. Er arbeitet seit 18 Monaten mit den Familien von elitären Fußballerinnen mit südasiatischem Hintergrund zusammen, wobei zwei dieser Spieler diesen Sommer nach West Ham wechselten, um Akademiefußball zu spielen.

sagte Uddin, Absolvent der West Ham Academy Sky Sportnachrichten: „Wir wissen, dass britische Südasiaten im Fußball historisch übersehen wurden.

„Wir freuen uns sehr darauf, alle im Ewood Park willkommen zu heißen. Veranstaltungen wie diese, die Erfolge und Best Practices hervorheben, sind äußerst wichtig und helfen dabei, Möglichkeiten aufzuzeigen und mehr britische Südasiaten für das Spiel zu ermutigen.“

Wie Sky versucht, etwas zu ändern

Bitte verwenden Sie den Chrome-Browser für einen zugänglicheren Videoplayer



Sky Sports kündigte eine Partnerschaft mit Sporting Equals an, um das Bestreben der Wohltätigkeitsorganisation zu unterstützen, mehr Möglichkeiten für britische Südasiaten im Fußball zu schaffen



Sky Sports erkannte und begann im Jahr 2020 im Rahmen seines 30-Millionen-Pfund-Engagements zur Bekämpfung von systemischem Rassismus und zur Veränderung von Gemeinschaften in ganz Großbritannien den Mangel an britisch-südasiatischer Vertretung im englischen Fußball – insbesondere im Elite-Frauenfußball – zu beheben und Maßnahmen zu ergreifen.

Laut PFA haben weniger als 10 Prozent der Spielerinnen in der Women’s Super League einen unterschiedlichen ethnischen Hintergrund. Und die Zahl der britisch-südasiatischen Profis in der obersten Spielklasse liegt bei peinlichen 0,3 Prozent, obwohl südasiatische Frauen die größte einzelne weibliche Gruppe ethnischer Minderheiten im Land bilden.

Sky Sports hat mit Dutzenden von aktuellen und ehemaligen Spielern mit unterschiedlichem ethnischem Hintergrund zusammengearbeitet und versucht, ihnen eine Plattform zu bieten, auf der sie ihre Geschichten teilen können, um die Fantasie anzuregen und die nächste Generation von Fußballern zu inspirieren.

Im Rahmen von wurden weibliche Talente identifiziert und direkt an den Fußballverband und andere internationale Verbände und Profiklubs verwiesen Sky Sports‘ beispielloses Engagement für die britischen Südasiaten im Fußball, was auch dazu geführt hat, dass wir einen Abschnitt unserer Website der Sensibilisierung für Südasiaten im Fußball gewidmet haben.

Eine Reihe von Elite- und Elite-Potenzialspielerinnen und ihre Familien wurden auch mit Mentoring und Zugang zu Entwicklungsmöglichkeiten außerhalb des Spielfelds unterstützt.

Anfang dieses Jahres ging Sky Sports auch eine Partnerschaft mit Sporting Equals, der größten Wohltätigkeitsorganisation für Sportwettkämpfe des Landes, ein, bei der wir die Teilnahme im ganzen Land unterstützten, einschließlich der Entwicklung der Veranstaltung „Seeing Is B believe“ für den jahrhundertealten West-Londoner Sportverein Indian Gymkhana.

Britische Südasiaten im Fußball

Weitere Geschichten, Features und Videos finden Sie auf unserer bahnbrechenden Seite „Südasiaten im Fußball“ auf skysports.com und im Blog „Südasiaten im Spiel“ und halten Sie sich über Sky Sports News auf dem Laufenden und unser Sky Sports digital