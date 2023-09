CNN

Nach Angaben der CNN-Tochter WVTM sind bei einer Schießerei in einem Nachtclub in Birmingham zwei Menschen ums Leben gekommen und drei weitere verletzt worden.

Kurz darauf wurden Schüsse auf ein Fahrzeug abgefeuert, das in der Notaufnahme eines nahegelegenen Krankenhauses ankam und auf Personen zielte, die möglicherweise bei der Schießerei im Nachtclub verletzt worden waren, sagte ein Sprecher des Krankenhauses gegenüber CNN.

Die erste Schießerei ereignete sich laut WVTM am frühen Morgen des Labor Day in einem Nachtclub in der 5th Avenue North.

„Am Montag um 2:17 Uhr wurden Schüsse auf ein Fahrzeug abgefeuert, das in der Notaufnahme ankam und Personen enthielt, von denen man annahm, dass sie bei einer früheren Schießerei außerhalb des Geländes verletzt worden waren“, so ein Sprecher des University of Alabama at Birmingham Hospital.

„Der Schütze flüchtete sofort vom Tatort“, teilte das Krankenhaus mit.

CNN hat die Polizei von Birmingham und den Gerichtsmediziner von Jefferson County um weitere Informationen gebeten.