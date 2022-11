Birmingham 1-2 Sunderland: Der Leihnehmer von Man Utd, Amad Diallo, erzielt einen atemberaubenden Treffer, um den verletzungsbedingten Sieg der Black Cats zu erringen | Fußball Nachrichten

Manchester-United-Leihgabe Amad Diallo erzielte in der zweiten Halbzeit einen Wahnsinnstreffer, als der verletzte Sunderland einen späten Ansturm auf Birmingham abwehrte und einen 2:1-Sieg in St. Andrew’s errang.

Birmingham hatte in beiden Hälften die besseren Chancen, geriet aber in Rückstand zu Sunderlands erster echter Chance des Spiels, als Diallo den Ball brillant hochhielt, bevor er Ellis Simms im Raum fand, und sein energischer Einsatz war zu stark, als dass John Ruddy ihn hätte abwehren können .

Scott Hogan, der beste Torschütze der Meisterschaft, vergab zwei gute Chancen in der ersten Halbzeit auf beiden Seiten des Tores und würde diese Fehlschüsse weiter bereuen, als Diallo die Führung der Auswärtsmannschaft mit einem wunderbaren Abschluss am Ende einer schnellen Pause verdoppelte.

Lukas Jutkiewicz kam von der Bank, als Birmingham die Gäste mit der Küchenspüle bewarf, und sein Tor gab ihnen 12 Minuten vor Schluss Hoffnung, aber Sunderland hielt trotz einer Lawine des späten Drucks der Gastgeber fest, um einen dritten Sieg aus vier Spielen zu erzielen, der sie hebt in die obere Hälfte der Meisterschaftstabelle.

Wie Sunderland Verletzungsprobleme für einen seltenen Sieg in Birmingham abschüttelte

Die Black Cats fehlten sechs Spielern aufgrund einer Mischung aus Verletzung und Sperre ins Spiel und mussten eine Phase des frühen Birmingham-Drucks ertragen, der darin gipfelte, dass Troy Deeney nach einem Streifen von Auston Trusty gegen den Pfosten köpfte.

Sie hätten diesen schnellen Start erwartet, da die Blues in den ersten 15 Minuten der Spiele dieser Saison bereits sechs Tore erzielt hatten, aber nachdem sie überlebt hatten, drehten sie den Spieß gegen ihre Gastgeber um und nutzten ihre erste echte Chance.

Manchester-United-Leihgabe Amad Diallo verdoppelt Sunderlands Führung mit einem Wahnsinns-Tor gegen Birmingham



Diallo hielt eine Reihe von Herausforderungen ab, obwohl er von Debütant Jobe Bellingham zu Boden geworfen wurde, und erlangte sein Gleichgewicht zurück, um Simms in der Box zu füttern. Der Stürmer erledigte den Rest, indem er einen Versuch an Ruddy vorbei zum Auftakt gegen den Lauf des Spiels machte.

Birmingham machte weiterhin eigene Chancen, als Deeney für Hogan zum Vorbereiter wurde, aber der Stürmer mit neun Toren wurde von Anthony Patterson vereitelt, als er direkt auf den Torhüter schoss, nachdem er fehlerfrei durchgespielt worden war.

Jegliche Befürchtungen von Sunderland, dass nach der Halbzeit noch mehr davon folgen würden, wurden drei Minuten nach Beginn der zweiten Halbzeit im echten Stil ausgelöscht, als Diallo sich aus seiner eigenen Hälfte heraus auf Jack Clarkes schönen Ball einklinkte, bevor er in Trustys Herausforderung sprang und einen entzückenden Curl machte Versuch am langen Pfosten, um Ruddy keine Chance zu lassen.

Lukas Jutkiewicz macht Birmingham Hoffnung auf ein Comeback gegen Sunderland



Birmingham schnaubte und schnaufte und schuf eine Reihe von Halbchancen, ohne Patterson erneut zu testen, bis der eingewechselte Jutkiewicz den vollen Vorteil nutzte, als Bailey Wright eine niedrige Flanke von Emmanuel Longelo nicht klären konnte und sie aus 12 Metern in die untere Ecke versenkte.

Von da an warfen die Gastgeber die Küchenspüle nach Sunderland und kamen nur Zentimeter von einem Ausgleichstreffer entfernt, als die Zeit ablief. Ein Freistoß von Jutkiewicz für Innenverteidiger Dion Sanderson, der die Gelassenheit eines erfahrenen Stürmers zeigte, um den Ball zu Fall zu bringen und ins Tor zu drehen – nur Trai Hume konnte ihn mit einem Gleitblock auf der Linie vereiteln.

Es war Birminghams letzte Chance, trotz unerbittlichen späten Drucks auf das Tor von Sunderland – als die Gäste hart um drei Punkte kämpften.

Was die Manager sagen…

Der Cheftrainer von Birmingham, John Eustace, glaubt, dass seine Mannschaft es nicht verdient hat, gegen Sunderland zu verlieren



Birmingham-Trainer John Eustace gesagt Sky Sports: „Am Ende eines harten Zeitplans war es immer ein schwieriges Spiel für uns. Es war wichtig, so lange wie möglich im Spiel zu bleiben, aber wir haben zwei schlampige Tore verschenkt, was uns daran gehindert hat.

„Ich wusste, dass die Auswirkungen der U-Boote heute Abend massiv sein würden, und sie hatten einen großen Einfluss. Wir haben es nicht verdient, das Spiel zu verlieren, aber wir haben uns zu viel zu tun gegeben. Kredit an Sunderland, und wir machen weiter.

„Wir waren im Mittelfeld zu weich, haben zu viele Zweikämpfe verloren, und dann sind wir beim ersten Tor am Ende aus der Position und der Junge macht ein fantastisches Tor auch enttäuschend.

„Wir hatten eine wirklich gute Form, aber die Jungs haben sich die Socken ausgezogen und sind erschöpft nach einer wirklich harten Serie von Spielen.“

Sunderland-Cheftrainer Tony Mowbray sagt, es sei großartig, die Fans für ihre Heimreise glücklich zu machen



Sunderland-Manager Tony Mowbray gesagt Sky Sports: „In dieser Saison haben wir einige fantastische Tore erzielt, großartigen Fußball gespielt und den Ballbesitz im Allgemeinen dominiert, ohne die Belohnungen zu erhalten, die wir unserer Meinung nach verdient haben. Heute war eine andere Seite der Medaille, ich musste mich einarbeiten und besonders spät.

„Wir wissen, wie direkt sie sind, 23. für Ballbesitz in der Division, sie kümmern sich nicht wirklich darum und bekommen den Ball in Ihre Hälfte und stellen Fragen an Sie.

„Ich kenne Lukas [Jutkiewicz]ich habe ihn vor langer Zeit für Middlesbrough unter Vertrag genommen, also war es mit ihm, Deeney und Hogan ein echtes Problem für uns – abgesehen von den beiden Innenverteidigern und Ellis scheinen wir auf dem gesamten Spielfeld 5 Fuß 6 Zoll groß zu sein.

„Wir haben ein bisschen durchgehalten, aber die Leute haben sich aufs Spiel gesetzt, der Torhüter ist großartig für einen so jungen Jungen, und die Tatsache, dass wir uns eingegraben und den Geist gezeigt haben, den wir haben – und ist es nicht erstaunlich, dass so viele Menschen reisen diese Fußballmannschaft zu sehen? Ich freue mich für die Mannschaft, die Fans und den Verein.“

Was kommt als nächstes?

Birminghams erstes Rückspiel nach der WM-Pause ist am 10. Dezember eine Reise nach Blackpool; Anpfiff um 15 Uhr.

Sunderland ist wieder dabei Sky Sports wenn sie in die Liga zurückkehren und am 12. Dezember West Brom ausrichten; Anpfiff um 20 Uhr.