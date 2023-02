Birm’ham 2 – 0 W Brom

Hannibal Mejbri stahl die Show, als sein Tor und seine Vorlage Birmingham einen 2: 0-Sieg gegen West Brom einbrachten – um den Blues ihren ersten Heimsieg im Jahr 2023 zu bescheren.

Der ausgeliehene Mittelfeldspieler von Manchester United brauchte nur 10 Minuten, um seine Mannschaft sensationell in Führung zu bringen, indem er einen weiten Freistoß aus 35 Metern Entfernung einrollte und West Brom-Torhüter David Button täuschte, indem er vorgab, eine Flanke zu spielen.

Mejbri rollte dann in eine wunderbare Ecke, damit Krystian Bielik nach Hause köpfte, wobei der Blues-Mittelfeldspieler Button zum Ball schlug.

Der Sieg für die Blues bringt sie innerhalb von sechs Punkten zu den Play-off-Plätzen, bevor es am Samstag losgeht – wobei die Mannschaft von John Eustace jetzt 10 Punkte über der Abstiegszone liegt.

In der Zwischenzeit verpasste West Brom, der Mitte der Woche nach Spekulationen über einen Wechsel nach Leeds den neuen Vertrag von Manager Carlos Corberan feierte, die Chance, auf den fünften Platz vorzurücken.

Krystian Bielik erzielte am Ende einer brillanten Ecke von Hannibal Mejbri sein erstes Tor für Birmingham per Kopf.



Birmingham-Fans marschierten vom Stadtzentrum nach St. Andrew’s, während die Proteste gegen die Eigentümer von Birmingham Sports Holdings weitergingen, aber ihnen wurde zumindest ein frühes Tor gegeben, um ihren Ärger zu lindern.

Die Gastgeber waren hell und als Lukas Jutkiewicz nach 10 Minuten einen Freistoß von Conor Townsend aus 30 Metern auf der rechten Seite geschickt kaufte, übernahm Hannibal die Führung.

Button erwartete, dass er ihn in einen überfüllten Bereich schwingen würde, aber stattdessen brachte der 20-Jährige den Torhüter in Verlegenheit, indem er sich um die Ein-Mann-Mauer kringelte, um die untere Ecke zu finden.

Mejbri feiert, nachdem er das erste Tor erzielt hat





Zuallererst brachten die Blues Albion ins Wanken, konnten ihre Führung aber zunächst nicht ausbauen, obwohl Button Tahith Chongs heftigen Angriff abwehren musste.

Die Baggies hatten Mühe, mit Birminghams Intensität mitzuhalten, und obwohl Daryl Dike den Gastgebern kurzzeitig Anlass zur Sorge gab, als er John Ruddys Freigabe niederstürmte, waren sie zweitbeste.

Marc Albrightons Schuss wurde weit abgefälscht, störte Ruddy aber nie, und es gab keinen Schuss von einer Mannschaft, die 11 ihrer vorherigen 16 Spiele gewonnen hatte.

Bielik feiert das zweite Tor von Birmingham





Corberan sah auf der Bank aufgeregt aus und seine Stimmung hätte sich erst sieben Minuten nach der Pause verdüstert.

Albion kassierte eine billige Ecke und Hannibals Lieferung wurde von einem flatternden Button verpasst, damit Bielik einnicken konnte.

Ruddy drehte John Swifts Fahrt hinter sich, als die Baggies versuchten zu antworten, aber es gab keinen Weg zurück.

Die Manager:

John Eustace, Manager von Birmingham City, im Gespräch mit Sky Sports:

„Ich bin so stolz auf die Gruppe der Spieler. Es war ein wirklich schwieriger Tag mit den Protesten. Es hat einfach den Charakter der Gruppe gezeigt, es ist eine besondere Gruppe. Wir waren zu Beginn der Saison Abstiegsfavorit, wir haben unterschrieben.“ viele Leihspieler und junge, alte Spieler, die vor allem kämpfen und füreinander kämpfen wollen, das hat man heute Abend gesehen.

„Letzte Woche haben wir gesagt, dass wir zur Halbzeit in Swansea falsch liegen. In der zweiten Halbzeit haben wir die Dinge richtig gestellt. Heute haben wir es richtig gemacht und Standardsituationen gewinnen Spiele. Hannibal arbeitet tagein, tagaus an Standardsituationen und wir.“ sind dankbar, dass er es tut.

Hannibal Mejbri feiert seinen atemberaubenden Freistoß für Birmingham





„Das sind fantastische Fans, die ganze Saison über. Ich habe vom ersten Tag an gesagt, dass die Verbindung zwischen Spielern und Fans das Wichtigste für mich ist. Wir hatten schwierige Momente, aber sie haben 100 Prozent gegeben Dafür bin ich dankbar und die Spieler sind es auch.

„Wir nehmen einfach jeden Tag, wie er kommt. Ich weiß, es ist ein Klischee, aber in der Meisterschaft können wir mit den Höhen und Tiefen nicht zu hoch werden. Wir hatten gerade fünf Niederlagen in Folge und dann zwei [wins] in einer Reihe. Wir haben ein weiteres Heimspiel gegen Cardiff, wir werden sehen, wohin uns das führt.

„Hannibal ist reingekommen, ein 19-jähriger Junge, der zum ersten Mal ausgeliehen wurde. Er hatte einen fantastischen Start, hatte dann eine kleine Delle, er ist zurückgekommen und hat in letzter Zeit hervorragende Leistungen gezeigt.“

West Brom-Manager Carlos Corberan im Gespräch mit Sky Sports:

Carlos Corberan hat diese Woche einen neuen Vertrag bei West Brom unterschrieben





„Ich denke, die beiden Tore in der Mitte des Spiels haben massiv gewirkt. Sie haben das Spiel aggressiv begonnen und uns im ersten Tor überrascht.

„Die Intensität in den zweiten Bällen, sie spielten aggressiver. Darin waren sie besser als wir.

„[After] In der Halbzeit versuchten wir, in der Abwehr intensiver und im Angriff ruhiger zu spielen, um mehr Situationen zu finden, in denen wir weiterkommen konnten. Das Spiel wurde in der ersten Halbzeit und zu Beginn der zweiten Halbzeit unterbrochen. Sie waren eine Stufe besser als wir.

„Ich finde [the first goal] war ein seltsames Tor. Im Fußball darf man von solchen Aktionen nicht überrascht sein. Wir warteten auf eine Hereingabe und er machte ein Finish. Es war eine gute Verbindung.

„Die erste wichtige Sache, wenn wir ein Spiel gewinnen, ist es kein Glück. Wenn wir ein Spiel verlieren, ist es kein Glück. Wir haben es sowohl aus individueller als auch aus kollektiver Sicht nicht gut gemacht. Das erste, was wir tun werden Verantwortung übernehmen und hoffen, im nächsten besser zu spielen.“

Spieler des Spiels: Hannibal Mejbri

Hannibal: Ich bin sicher, Erik ten Hag hat Sky



Birmingham-Mittelfeldspieler Hannibal Mejbri im Gespräch mit Sky Sports Football:

„Es war zuerst ein großartiges Spiel, ein gutes Derby. Ich hatte die Chance, ein Tor zu erzielen, und ich bin sehr glücklich. Die Atmosphäre war wirklich schön, ich muss den Moment einfach genießen.“

„Es kam keine Nachricht [to shoot for the free-kick], die einzige Nachricht war in meinem Kopf. Ich sah, dass der Torhüter zu hoch stand, also tat ich so, als würde ich flanken, also schoss ich.

„Wir sind eine große Familie. Wenn jemand Hilfe braucht, sind wir immer da. Wenn es schwierig wird, halten wir zusammen.

„Ich bin sicher [Erik ten Hag] hat Sky, aber ich muss mich nur bis zum Ende der Saison konzentrieren und wir werden sehen, was im Sommer passiert.“

Was kommt als nächstes?

Beide Teams sind zurück in der Wochenmitte, wobei Birmingham ein weiteres Heimspiel hat, diesmal gegen Cardiff.

West Brom empfängt derweil Blackburn Rovers in einem großen Spiel im Play-off-Konkurrenzrennen.

Beide Spiele können auf Sky Sports Football Red Button verfolgt werden.