Birkenfeld: Fahrer gerät auf die Gegenfahrbahn, baut einen Unfall und flüchtet

Ein bisher unbekannter Fahrer geriet auf der B269 bei Birkenfeld in den Gegenverkehr und verursachte einen Unfall. Wie die Polizei am Dienstagabend mitteilte, überfuhr er in einer leichten Linkskurve den Mittelstreifen, sodass der Fahrer des entgegenkommenden Autos ausweichen musste. Er kam von der Straße ab und das Auto überschlug sich; der Fahrer wurde leicht verletzt. Der Unfallverursacher flüchtete vom Unfallort. Das Unfallauto war ein Totalschaden.