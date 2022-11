Bipasha Basu teilt erstes Bild mit Tochter Devi; Alia Bhatt-Ranbir Kapoors Tochter Raha wird von Cousine Samara gelobt

In Bollywood regnet es Babys und Bipasha Basu und Karan Singh Grover begrüßten kürzlich ihr erstes Wonneproppen, eine Tochter. Sie haben sie Devi Basu Singh Grover genannt. Andererseits sind Alia Bhatt und Ranbir Kapoor auch stolze Eltern ihrer kleinen Tochter Raha geworden. Während die Fans darauf warten, einen Blick auf ihre Babys zu erhaschen, hat Bipasha ihre Anhänger mit dem ersten Bild ihrer kleinen Tochter beschenkt. Lesen Sie auch – Von Deepika Padukone-Ranveer Singh bis Alia Bhatt-Ranbir Kapoor: 6 Bollywood-Paare, die im wirklichen Leben sehr leidenschaftlich küssen

Auf dem Bild waren Bipasha und Karan zu sehen, wie sie ihr kleines Mädchen in den Armen hielten und sie in der goldenen Stunde hinreißend ansahen. Bipasha war von ihrer witzigsten Seite und teilte ein Rezept für die Herstellung eines süßen Babyengels. „1) Viertel Tasse von dir 2) Viertel Tasse von mir 3) Halbe Tasse von Ma’s Segen und Liebe 4) Aufgefüllt mit Magie und Großartigkeit 5) 3 Tropfen Regenbogenessenz, Engelsstaub, Einhornfunkeln und alles Göttliche. 6) Würze: Niedlichkeit und Leckerheit nach Geschmack“, schrieb sie. Lesen Sie auch – Alia Bhatts Tochter Raha an Anushka Sharmas süße Vamika: Promis, die ungehörte, einzigartige Namen für ihre Babys ausgewählt haben

Auf der anderen Seite enthüllten Alia und Ranbir den Namen ihrer Tochter, indem sie ein Bild eines kleinen Trikots und Shorts in den offiziellen kastanienbraunen und blauen Farben Barcelonas teilten, die die Wand schmückten, mit dem Namen Raha auf dem Trikot. Während die gesamten Kapoor- und Bhatt-Clans vor Freude hüpfen, begrüßte auch Riddhima Kapoor Sahnis Tochter Samara Raha und schrieb auf Instagram: „Ich liebe dich Raha (Herz-Emojis). Viele Umarmungen von deiner großen Schwester Sam.“ Lesen Sie auch – Hrithik Roshan und Saba Azad wollen zusammenziehen; Hier sind andere Promis, die vor der Ehe zusammen gelebt haben

Beide Paare müssen das Gesicht ihrer Babys noch enthüllen. Während Alia und Ranbir Anfang dieses Monats ihr kleines Mädchen begrüßten, kündigten Bipasha und Karan die Ankunft ihrer kleinen Tochter am 12. November an.

Bipasha und Karan trafen sich zum ersten Mal im Jahr 2015 am Set von Bhushan Patels Film Alone, und nach einem Jahr Beziehung schlossen sie im April 2016 den Bund fürs Leben. Ranbir und Alia trafen sich am Set von Brahmastra und verstanden sich sofort. Sie waren fast 5 Jahre zusammen und haben im April dieses Jahres geheiratet.

