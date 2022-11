Bipasha Basu teilt erstes Bild mit Tochter Devi; Alia Bhatt-Ranbir Kapoor wird keine Nani für Raha und mehr einstellen

Die Unterhaltungsindustrie schläft nie und ist mit ihren Arbeitsverpflichtungen und ihrem Privatleben beschäftigt. Von Bipasha Basu und Karan Singh Grover, die das erste Bild mit ihrer neugeborenen Tochter Devi Basu Singh Grover teilen, bis hin zu Alia Bhatt und Ranbir Kapoor, die eine wichtige Entscheidung treffen, keine Nani einzustellen, um sich um ihre kleine Tochter Raha Kapoor zu kümmern, hier sind die Top-Trends der viralen Unterhaltung Nachrichten heute. Lesen Sie auch – Dalip Tahil bestreitet, von Jaya Prada geschlagen worden zu sein, nachdem er die Kontrolle verloren hatte, während er eine Vergewaltigungsszene in Amitabh Bachchan-Hauptdarsteller Aakhree Raasta drehte

Dalip Tahil hat endlich das populäre Gerücht angesprochen, dass er von Jaya Prada geschlagen wurde, nachdem er die Kontrolle verloren hatte, während er eine Vergewaltigungsszene in Amitabh Bachchan mit Aakhree Raasta drehte. Das Gerücht geht schon länger um. Sehen Sie sich die ganze Geschichte hier an. Lesen Sie auch – Bipasha Basu teilt erstes Bild mit Tochter Devi; Alia Bhatt-Ranbir Kapoors Tochter Raha wird von Cousine Samara gelobt

Bipasha Basu teilt das erste Bild mit Tochter Devi

Bipasha Basu und Karan Singh Grover haben ihre Fans mit dem ersten Bild ihrer kleinen Tochter Devi Basu Singh Grover in den sozialen Medien verwöhnt. Das Paar war zu sehen, wie es sein kleines Freudenbündel hinreißend betrachtete, während es sie in seinen Armen hielt. Sehen Sie sich die ganze Geschichte hier an. Lesen Sie auch – Alia Bhatt und Ranbir Kapoor kümmern sich wie ein Profi um ihr kleines Mädchen Raha [Read Exclusive deets]

Alia Bhatt, Ranbir Kapoors Tochter Raha, wird von Cousine Samara gegrüßt

Da die Bhatts und die Kapoors über die Ankunft des neuesten Familienmitglieds, Samara Sahni, Cousine von Alia Bhatt, überglücklich sind, rief Ranbir Kapoors Tochter Raha der Kleinen laut zu, während sie sie in der Familie willkommen hieß. Sehen Sie sich die ganze Geschichte hier an.

Alia Bhatt und Ranbir Kapoor weigern sich, Nani für Raha einzustellen

Die frischgebackenen Eltern Alia Bhatt und Ranbir Kapoor haben beschlossen, keine Nani oder Babysitter für ihre neugeborene Tochter Raha einzustellen, um sich um sie zu kümmern. Das Paar hat beschlossen, ihr Kind gemeinsam großzuziehen und sich auch um ihre Bedürfnisse zu kümmern und ihr eine normale Kindheit zu ermöglichen. Sehen Sie sich die ganze Geschichte hier an.

Shehnaaz Gill singt das Lied von Sidharth Shukla

Nachdem sie ihren Preis Sidharth Shukla gewidmet hatte, sah man Shehnaaz Gill das Lied Dil Ko Karar Aaya mit Sidharth und Neha Sharma singen. Das Video wurde in den sozialen Medien viral und Sidnaaz-Fans hatten einen massiven Zusammenbruch. Sehen Sie sich die ganze Geschichte hier an.

