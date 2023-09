Ostholstein. Der Deckel der Biotonne öffnet sich – Ralph Rillox‘ Blick ist fokussiert. Normalerweise öffnet der Leiter der Siedlungsabfallabteilung beim Verband Ostholstein (ZVO) seine Biotonne nur zu Hause. Doch derzeit ist er Teil eines kleinen Teams, das kontrolliert, was ZVO-Kunden in die Tonne mit dem braunen Deckel werfen. Hintergrund: Falscher Müll – vor allem Plastikverpackungen, aber auch Restmüll – gefährdet die Verwertung von Biomüll zu Kompost und Energie. Der ZVO muss Gegenmaßnahmen ergreifen.

Der Anteil falscher Zutaten in den 37.000 Biotonnen des Landkreises liegt derzeit bei rund zwei Prozent. „Das klingt nicht nach viel“, sagt Rillox, „aber es ist ein Problem.“ Ab 2025 soll die Obergrenze für Fehlwürfe bei einem Prozent liegen. „Wenn wir dann unreines Material an die Verwerter liefern, wird es aussortiert“, sagt ZVO-Verbandsleiter Frank Spreckels.

ZVO: Ohne Kontrollen geht es nicht

Um nachzubessern, beteiligt sich der kommunale Entsorgungsbetrieb aktuell – wie bereits vor zwei Jahren – an der bundesweiten Aktion #wirfuerbio. Die Stichprobenkontrollen werden bis Ende des Monats fortgesetzt. „Wenn wir die Rate verbessern wollen, wird es ohne Kontrollen und Kundenkontakt nicht möglich sein“, sagt Rillox. Der 53-Jährige ist seit 4:50 Uhr mit zwei Mitarbeitern unterwegs. Dabei ist ihm die Anwesenheit wichtig. „Ich muss selbst ein Gefühl dafür bekommen, was in den Tonnen passiert“, sagt er. Sein zufriedener Gesichtsausdruck verrät: Dieser ZVO-Kunde in Schashagen hat alles richtig gemacht. „Das ist vorbildlich. So muss es sein“, sagt Rillox, als er Gartenabfälle und Essensreste sieht.

Und was gehört in die Biotonne? Der Leiter der Abfallentsorgung bringt es auf den Punkt: „Alle organischen Abfälle im Haushalt und aus dem Garten, die nicht von Tieren stammen.“ Sollte etwas darin sein, was nicht dazugehört, bekommt die Biotonne einen roten Aufkleber und wird nicht abgeholt. Eine nachträgliche Sortierung oder eine kostenpflichtige Sonderentleerung sind dann möglich.

Kontrolle der Biotonnen in Ostholstein: Wer alles richtig macht, bekommt eine grüne Plakette, wie sie ZVO-Verbandsleiter Frank Spreckels in der Hand hält. Bei zu vielen fehlerhaften Inhalten gibt es einen roten Aufkleber, den Ralph Rillox, Leiter der Abteilung Siedlungsabfall beim ZVO, in der Hand hält. © Quelle: Manuel Büchner

Warum ist Biomüll wichtig? Es leistet einen entscheidenden Beitrag zum Umwelt- und Klimaschutz. Rillox erklärt: „Bei der Vergärung entsteht Biogas, das zur Stromerzeugung genutzt wird. Im zweiten Schritt wird der Gärrest zu Kompost für die Landwirtschaft verarbeitet, wodurch auf chemische Düngemittel verzichtet werden kann.“ Der ZVO will ab 2024 80 Prozent seiner jährlich rund 13.000 Tonnen Bioabfälle beim Lübecker Abfallentsorgungsbetrieb vergären lassen. Der Rest wird ab sofort weiterhin bei Gollan Recycling in Jahnshof kompostiert.

Der größte Störfaktor für sauberen organischen Abfall ist Plastik in jeglicher Form. Je stärker der Biomüll belastet ist, desto aufwändiger, energieintensiver und damit teurer ist die Reinigung. Entsprechend höher sind die Kosten, die der ZVO für die Bearbeitung tragen muss. Dies hat auch Auswirkungen auf die Gebühr für die Biotonne. „Für den Kunden ist es ökologisch und ökonomisch sinnvoll, für eine ordnungsgemäße Entsorgung von Bioabfällen zu sorgen“, sagt Spreckels.

Diese Biotonne ist ordnungsgemäß gefüllt. © Quelle: Manuel Büchner

Besonders problematisch sind für den ZVO kompostierbare Bioplastiktüten. Bei der Eingangskontrolle sind sie nicht von anderen Kunststoffen zu unterscheiden. Auch die Zersetzung erfolgt deutlich langsamer als bei Biomüll, wodurch eine Unterscheidung von anderen Kunststoffen im Nachhinein nicht möglich sei, erklärt Rillox.

Zeitungspapier kann in die Biotonne gegeben werden

Es ist einer guten Lobbyarbeit zu verdanken, dass Problemtüten nach der Bioabfallverordnung zugelassen werden. Aber am Ende entscheiden die Entsorgungsunternehmen. Und der ZVO sagt nein. „Die Taschen sind ein großes Ärgernis. In unserer Biotonne haben sie nichts zu suchen“, sagt Rillox und empfiehlt: „Wer seinen Biomüll nicht lose in die Tonne werfen möchte, kann auf Zeitungspapier oder Papiertüten zurückgreifen.“

