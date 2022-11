Biolumne: Chemiewerk Leber (nd-aktuell.de)

Foto: Ekkehard Müller

Im größten unserer inneren Organe, der Leber, geht es tatsächlich wie in einer Chemiefabrik zu. Stoffe werden ständig auf-, ab- und umgebaut. Und das nicht nur für den Eigenbedarf, sondern vor allem als Dienstleistung für alle anderen Organe des Körpers. Ständig kommen Signale herein, die die Prozesse regulieren, die Synthese stoppen, ganze Synthesewege umkehren.

Allein unsere Essgewohnheiten sind eine große chemische Herausforderung für die Leber. Wie bei Ebbe und Flut werden Glukose und Aminosäuren aus dem Darm über das Blut transportiert. Nach dem Essen kommt eine echte Sturmflut! Gelang es ungehindert in die Blutbahn, wären die Folgen fatal! Daher wird überschüssige Glukose in der Leber als Glykogen gespeichert, das nichts anderes als tierische Stärke ist. Aus diesem kann es zwischen den Mahlzeiten bei Ebbe wieder freigesetzt und dem Blut zugeführt werden. Dadurch wird der Blutzuckerspiegel konstant gehalten. Dies ist besonders wichtig für das Gehirn und die roten Blutkörperchen, die auf Glukose angewiesen sind. In schlechten Zeiten, wenn Hunger herrscht, beginnt die Leber sogar große Mengen an Glukose selbst zu produzieren. Auch hierfür dienen Aminosäuren als Ausgangsmaterial.

Aber normalerweise werden die Aminosäuren, die aus der Nahrung aufgenommen werden, auf diese Weise nicht verschwendet. Aus ihnen werden hauptsächlich Proteine ​​synthetisiert. Auch hier produziert die Leber viel für den „Export“ durch den Körper. Die meisten Plasmaproteine ​​– aber nicht die Antikörper! – sind ihr Produkt. Gleichzeitig versorgt es alle Organe mit den Eiweißbausteinen. In der Leber finden entsprechende Umwandlungen statt, damit die Mischung den Anforderungen entspricht.

Überschüssige Aminosäuren werden zur Energiegewinnung genutzt, da sie nicht wie Zucker oder Fett gespeichert werden können. Der in Aminosäuren enthaltene Stickstoff stört dabei und muss aufwändig entsorgt werden, damit kein giftiges Ammoniak entsteht. Wie ein Hamsterrad läuft in der Leber unaufhörlich der Harnstoffzyklus ab – ein Stoffwechselweg, bei dem Stickstoff in harmlosen, leicht löslichen Harnstoff eingebaut wird. Wir können es leicht über die Nieren ausscheiden. Die Bildung von Harnstoff ist die mengenmäßig wichtigste Entgiftungsreaktion, für die die Leber verantwortlich ist. Gleichzeitig finden aber auch viele andere Entgiftungen statt – sowohl von schädlichen Endprodukten des Stoffwechsels als auch von körperfremden Stoffen. Dabei werden meist Stoffe gebildet, die mit dem Urin oder der Galle ausgeschieden werden können. Die für diese Entgiftung notwendigen Enzymkapazitäten werden ständig den Erfordernissen angepasst.

Doch ein Bestandteil unserer Nahrung geht zunächst an der Leber vorbei: Fett. Verpackt in Proteinen gelangt dieses über die Lymphe direkt in die Blutbahn und wird zum Fettgewebe transportiert. Im Fettgewebe wird der größte Teil der ankommenden Fracht direkt übernommen. Nur Reste gelangen schließlich in die Leber und werden dort verarbeitet.

Wie jede chemische Pflanze benötigt die Leber viel Energie. So ist es nicht verwunderlich, dass etwa ein Viertel unseres gesamten Energiespenders ATP davon verbraucht wird.