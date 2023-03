Het zijn twee vogels, het zijn twee vliegtuigen… het is Superman & Loïs.

Wanneer de superheldenshow terugkeert voor seizoen drie op The CW, zal de cast van DC een vertrouwd gezicht zijn met de voormalige vaste klant Jordan Elsas vervangen door nieuwkomer Michaël Bisschop. Sterren Tyler Hoechlin En Elisabeth Tulloch legde uit hoe ze hun nieuwste castmate in de familie verwelkomden voorafgaand aan de seizoenspremière van 14 maart.

“Het was een beetje een wervelwind omdat het allemaal heel snel gebeurde”, vertelde Tulloch exclusief aan E! Nieuws 9 maart. “We waren voor het begin allemaal zelf terug in Vancouver en toen kregen we het nieuws. Het was een beetje schokkend voor iedereen.”

Ze vervolgde: “Michael was geweldig en hij vloog hierheen vanuit Australië en had een retourticket naar Australië en toen kreeg hij (de rol) en hij bleef gewoon.”