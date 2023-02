Billy Sharp wird beschuldigt, „Dinge in seinem Kopf fabriziert“ zu haben, nachdem er Wrexham beim FA Cup-Unentschieden als „respektlos“ bezeichnet hatte, als Red Dragons-Kapitän Ben Tozer sagte, Sheffield United-Spieler hätten ihnen gesagt, sie sollten „es in den Dokumentarfilm schieben“.

Der Verteidiger von Wrexham, Ben Tozer, hat auf Billy Sharps Beschwerden über das „respektlose“ Verhalten der walisischen Mannschaft bei ihrem FA Cup-Spiel gegen Sheffield United zurückgeschlagen.

Die Blades vereinbarten mit Tottenham ein Date für die fünfte Runde, als sie in einem dramatischen FA Cup-Duell einen hart umkämpften 3: 1-Sieg gegen ihre Nicht-Liga-Gegner errangen.

Getty Sharp half Sheffield United, Wrexhams FA Cup-Abenteuer zu beenden

itv sport Aber er war nicht beeindruckt von dem Verhalten der National League-Mannschaft

Sharp erzielte das Tor, das die Meisterschaftsmannschaft mit 2: 1 in Führung brachte, machte aber nach dem Spiel keine besonders glückliche Figur.

„Es war ein tolles Pokalspiel über die beiden Spiele. Sie haben hervorragend gespielt“, sagte Sharp gegenüber ITV Sport.

„Aber ich denke, sie waren respektlos. Ein paar Dinge vor dem Spiel, weil ich dachte, sie wären schon durch; Ich bin froh, dass wir sie geschlagen haben.

„Sie machen es gut in ihrer Liga, wir machen es gut in unserer. Ich war heute Abend mit ein paar ihrer Spieler nicht zufrieden, aber das war’s jetzt, wir haben einen hinter ihnen. Viel Glück für den Aufstieg, aber hoffentlich werden wir diesen ins Bett bringen, weil ich mit einem nicht zufrieden war wenige ihrer Spieler.

„Ich war am Ende ein bisschen frustriert, ich hätte das Spiel wahrscheinlich früher beenden sollen, aber es ist eines dieser Dinge, ich will gewinnen und ich will in die nächste Runde kommen.

„Ich war nicht zufrieden damit, wie sie als Verein vor dem Spiel waren, als sie die Spurs beäugten“, fügte Sharp hinzu. „Sie haben uns noch nicht einmal geschlagen.

Getty Paul Mullin erzielte in der 59. Minute mit einem Elfmeter das 1:1

Getty Augenblicke später verschoss Mullin einen Elfmeter und Sheffield United ließ Wrexham bezahlen

„Wir sind ehrliche Jungs und wollen in diesem Wettbewerb so weit wie möglich kommen. Wenn wir in der nächsten Runde geschlagen werden, sei es so. Wir werden es gleich versuchen.

„Ich glaube, sie dachten, wir würden uns einfach umdrehen, wenn wir wieder reinkommen. Ich denke, der Schiedsrichter hat ihnen auch die ganze Nacht geholfen, ich glaube nicht, dass er mir die ganze Nacht ein Foul gegeben hat.

„Das ist eines dieser Dinge, ich habe wahrscheinlich ein bisschen den Kopf verloren, aber ich habe ein Lächeln im Gesicht, weil wir die nächste Runde des Pokals erreicht haben und die Jungs es verdient haben.“

Diese Behauptungen wurden von Tozer wütend zurückgewiesen, der den Spielern von Sheffield United mangelnde Demut vorwarf.

Getty Tozer sieht das ganz anders als Sharp

Tozer fügte hinzu, dass Blades-Spieler seinen Teamkollegen sagten, sie sollten „den Dokumentarfilm schieben“, in Anspielung auf die Welcome to Wrexham-Serie auf Disney+, die den Club verfolgte, nachdem die Hollywood-Schauspieler Ryan Reynolds und Rob McElhenney ihre Übernahme abgeschlossen hatten.

„Ich habe das Gefühl, dass das Spiel durch die Art und Weise, wie sie sich im Tunnel verhalten haben, etwas gedämpft wurde. Sie zeigten einen echten Mangel an Demut“, sagte Tozer gegenüber Journalisten.

„Aber so wollen sie sein und ich denke, wenn wir dieses Spiel gewonnen hätten, hätten wir viel mehr Demut und Respekt gezeigt.

„Sie sollten uns mehr Respekt entgegenbringen. Sie sagten uns, wir sollten es auf den Dokumentarfilm schieben.

AFP Das Unentschieden in der vierten Runde wurde auf dem Platz heftig umkämpft, und danach gibt es jede Menge Nachspiel

„Ich fühle mich wie er [Sharp] fabrizierte Sachen in seinem Kopf, um das für ihn akzeptabel zu machen, wenn ich ehrlich bin.

„Ich sagte ihm von Angesicht zu Angesicht: ‚Zeige ein bisschen mehr Demut‘. Wir haben ihnen zum Sieg gratuliert, wir haben nicht geschmollt, wir sind ganz normal durch den Tunnel gelaufen und es ist nur schade, dass es so endet.“

Auf die Frage, ob es am Ende von Wrexham etwas Respektloses gegeben habe, sagte Tozer: „Überhaupt nicht, nicht von unserer Seite.

„Anscheinend haben sie Tottenham-Tickets getwittert, bevor dieses Spiel gespielt wurde.

„Und Sie hatten Leute wie Oli McBurnie, die Dinge in der Presse sagten; Ich glaube nicht, dass einer unserer Jungs etwas Respektloses gesagt hat. Wir sind das Spiel auf jeden Fall richtig angegangen.

„Wenn sie so sein wollen, dann wollen sie so sein.“