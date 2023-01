Billy Packer, langjähriger Basketballsprecher der NCAA

CNN

Ansager Billy Packer, der jahrzehntelang als „die Stimme des Basketballturniers der NCAA-Männer“ bezeichnet wurde, starb am Donnerstag, gab sein Sohn in a bekannt twittern. Er war 82.

Ab den frühen 1980er Jahren übertrug er NCAA-Spiele für CBS.

„Die Packer Family möchte traurige Neuigkeiten mitteilen“, schrieb Mark Packer. „Unser erstaunlicher Vater, Billy, ist gestorben. Wir schließen Frieden mit dem Wissen, dass er mit Barb im Himmel ist. RIP, Billy.“

Die Ursache war Nierenversagen, sagte Mark Packer der Associated Press. Er sagte, sein Vater sei in den letzten drei Wochen mit mehreren medizinischen Problemen in ein Krankenhaus in Charlotte, North Carolina, eingeliefert worden.

Sean McManusder Vorsitzende von CBS Sports, sagte, Packer sei „seit mehr als drei Jahrzehnten ein Synonym für College-Basketball und habe als Stimme des NCAA-Männer-Basketballturniers Maßstäbe gesetzt“.

„Er hatte einen enormen Einfluss auf das Wachstum und die Popularität des Sports“, sagte McManus in einer Erklärung. „In wahrer Billy-Manier analysierte er das Spiel mit seinem eigenen einzigartigen Stil, seiner eigenen Perspektive und seinen eigenen Meinungen, behielt aber immer den Fokus auf das Spiel. So leidenschaftlich er auch für Basketball war, im Herzen war Billy ein Familienmensch. Er hinterlässt einen Teil seines Vermächtnisses bei CBS Sports, im College-Basketball und vor allem als geliebter Ehemann, Vater und Großvater. Er wird von allen sehr vermisst werden.“

1988 wurde Packer in die National Polish-American Sports Hall of Fame aufgenommen, auf deren Website jetzt steht: „Packers Liebe zum Sport blühte an der Wake Forest University auf, wo er die Deacons zu zwei Titeln der Atlantic Coast Conference und in die Final Four führte das NCAA-Turnier 1962. Er hat in seiner Karriere 1.316 Punkte erzielt.“

Laut The Hall begann Packers Rundfunkkarriere 1970 mit Fußballspielen der High School. NBC stellte ihn 1975 für die regionalen Playoffs der NCAA ein und er begann Anfang der 1980er Jahre, NCAA-Spiele für CBS zu übertragen.

Packer wurde auch in die North Carolina Sports Hall of Fame und die Wake Forest University Hall of Fame aufgenommen und erhielt den Curt Gowdy Award der National Basketball Hall of Fame. 1993 erhielt er den Sports Emmy Award für herausragende Sportpersönlichkeit/Analyst.