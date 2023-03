Billie Jean King heeft onthuld hoe haar pogingen om de Women’s Tennis Association (WTA) op te richten “echt eng” waren, eraan toevoegend dat ze nu gelooft dat de hedendaagse tennissterren “onze droom waarmaken”.

In juni is het een halve eeuw geleden dat King meer dan 60 vrouwen bijeenbracht in het Gloucester Hotel in Londen om de WTA te vormen.

De zaden waren drie jaar eerder gezaaid toen, boos omdat ze behandeld werden als tweederangsburgers in het prille professionele tijdperk van tennis, negen vrouwen op eigen houtje vertrokken.

King, Rosie Casals, Nancy Richey, Kerry Melville, Peaches Bartkowicz, Kristy Pigeon, Judy Dalton, Valerie Ziegenfuss en Julie Heldman – bekend als de Original Nine – tekenden allemaal symbolische contracten van $ 1 om deel te nemen aan een nieuwe tour, de Virginia Slims Series.

Dat evolueerde naar de WTA en later in 1973 werd de US Open de eerste Grand Slam die een gelijk prijzengeld bood nadat King dreigde een boycot te leiden.

“Toen we droomden van een tournee, droomden van gelijk prijzengeld, dachten we dat het lang zou duren”, zei King.

“Er zijn drie dingen waar we aan hebben gedacht met de Original Nine. Ten eerste dat elk meisje in deze wereld, als ze goed genoeg was, een plek zou hebben om te concurreren. Niet spelen, maar concurreren.

“Nummer twee, om gewaardeerd te worden om onze prestaties, niet alleen om ons uiterlijk. En nummer drie, heel belangrijk, om de kost te kunnen verdienen met tennis, de sport waar we zo’n passie voor hadden.

“Als amateurs kregen we $ 14 per dag. We wilden dit echt. We wilden het voor de toekomstige generaties. We wisten dat als we het goed zouden doen, het ons een beetje zou helpen. De echte gebeurtenissen zouden voor de latere generaties zijn.

“Het was een nachtmerrie. Het was echt eng. Ik was echt bang. Maar ik bleef aan de toekomst denken. Het is nu heel duidelijk, als je de geschiedenis kent, leven ze onze droom.”

Afbeelding:

Volgens Forbes is Naomi Osaka de topverdiener in het vrouwentennis





Het duurde tot 2007 voordat alle Grand Slams een gelijk prijzengeld betaalden, en in de anderhalf jaar daarna is de beloning sterk gestegen.

Tennissers domineren ’s werelds best verdienende vrouwelijke atleten – vier van de top vijf en zeven van de top 10 in 2022, volgens Forbesmet Naomi Osaka voorop.

King wordt later dit jaar 80, maar heeft niets verloren van het vuur dat haar ertoe bracht om van sport te veranderen, en ze blijft een van de meest uitgesproken figuren in het tennis.

Toen Aryna Sabalenka in januari de Daphne Akhurst Memorial Cup op de Australian Open in de wacht sleepte en meer dan 1,5 miljoen pond aan prijzengeld ophaalde, waren haar eerste woorden voor de vrouw die haar het zilverwerk had overhandigd.

“Het is zo’n inspiratie om de trofee van jou te ontvangen”, zei Sabalenka tegen King. “Heel erg bedankt voor alles wat je voor onze sport hebt gedaan.”

King had gezien hoe Sabalenka Elena Rybakina versloeg vanaf de eerste rij van de Rod Laver Arena, samen met zes van de vrouwen die haar hielpen om van tennis de meest lucratieve vrouwensport ter wereld te maken, in Melbourne vergezeld door Casals, Melville, Bartkowicz, Pigeon, Dalton en Ziegenfuss .

WTA bereikt akkoord over investeringsovereenkomst van £ 125 miljoen

De WTA heeft een nieuwe investeringsovereenkomst aangekondigd met CVC Capital Partners ter waarde van £ 125 miljoen.

De private-equityfirma was voorheen eigenaar van de Formule 1 en heeft ook geïnvesteerd in rugby, cricket en Frans en Spaans voetbal.

Deze nieuwe deal, die al een tijdje in de pijplijn zit, wordt beschreven als een “strategisch partnerschap” en zal ervoor zorgen dat CVC een belang van 20 procent verwerft in de nieuw opgerichte commerciële entiteit van de WTA.

Het partnerschap heeft tot doel een verbeterde commerciële groei in het vrouwenspel te genereren en de bekendheid ervan te vergroten na een moeilijke periode waarin de kloof met de mannensport groter is geworden.

Een verklaring luidde: “Vanaf 2023 zal CVC de commerciële partner van WTA zijn, kapitaal investeren en optreden als katalysator om de groei van de sport te stimuleren.

“Belangrijke aandachtsgebieden zijn onder meer fans meer toegang geven tot de sport, investeren in de Tour-merken, spelersprofielen opbouwen en investeren in digitale platforms en commerciële mogelijkheden.

“De WTA blijft het meerderheidsbelang in het partnerschap behouden en behoudt de volledige regelgevende en sportieve verantwoordelijkheid voor het vrouwenspel.”

De verklaring claimde ook steun van de spelers voor de deal, eraan toevoegend dat “kritieke wijzigingen” aan de kalender het voor fans gemakkelijker zouden maken om spelers te volgen.