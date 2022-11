Billie Jean King Cup: Katie Boulter hofft, dass Großbritannien etwas „Emma-Raducanu-Magie“ zum Turnier bringen kann | Tennis-News

Katie Boulter hofft, dass Großbritannien diese Woche etwas „Emma-Raducanu-Magie“ zu den Billie Jean King Cup Finals in Glasgow bringen kann.

Großbritannien trifft auf Kasachstan mit Wimbledon-Siegerin Elena Rybakina und Paula Badosas Spanierin in Round-Robin-Matches in der Emirates Arena in Glasgow, die die Gruppe gewinnen müssen, um ins Halbfinale einzuziehen.

Großbritannien hat sich seinen Platz als Wild Card verdient, da es Gastgeber des Turniers war, nachdem es im April in Prag ein knappes Qualifikationsspiel gegen die Tschechische Republik verloren hatte.

Mit diesem Unentschieden gab Raducanu ihr Debüt als Seniorin für Großbritannien, und die Abwesenheit der 19-Jährigen ist zweifellos ein Schlag sowohl auf dem Platz als auch für das Profil der Veranstaltung.

Die ehemalige US-Open-Siegerin hat sich nicht rechtzeitig von einer Handgelenksverletzung erholt, sodass Harriet Dart auf Platz 95 das Team gegen einige der besten Spielerinnen der Welt anführen muss.

Boulter sagte: „Sie ist eine große Bereicherung für unser Team und natürlich wünschen wir ihr alles Gute. Gesundheit hat Priorität und ich hoffe, dass es ihr besser geht. Aber es ist an der Zeit, dass die Mädchen aufstehen, und ich weiß, dass sie es tun werden in jedem einzelnen von ihnen.

„Mit einem Heimpublikum hinter uns weiß man nie, was passieren kann. Wir lieben einen Außenseiter. Hoffen wir, dass wir ein bisschen Emma Raducanu-Magie zum Billie Jean King Cup bringen können. Wir haben keinen Druck, wir haben überhaupt nichts zu verlieren. „

Raducanu hat in dieser Saison die negative Seite ihrer Rakete zum Ruhm erlebt, aber ihr unglaublicher Triumph in New York im Jahr 2021 hat ihren Landsleuten weiter unten in der Pyramide Hoffnung gegeben.

Boulter zählt sich zu ihnen und sagt: „Ich denke, sie hat alles verändert. Ich denke, sie hat allen einen kleinen Schimmer davon gegeben, was nötig ist und was passieren kann. Ich denke, jeder im Gebäude summt ein bisschen von diesem Summen. Es gibt ihnen die Hoffnung, dass sie es sein können.“

Jedes Unentschieden besteht aus zwei Einzelspielen und einem Doppel, und die größte Hoffnung Großbritanniens liegt möglicherweise bei Boulter, die in ihren acht Einzelspielen in dem früher als Fed Cup bekannten Wettbewerb sieben Siege und nur eine Niederlage vorweisen kann.

„Ich denke, es holt das Beste aus mir heraus“, sagte der 26-Jährige. „Es ist etwas, das du nicht replizieren kannst, es ist größer als du.

„Ich bin sehr stolz darauf, die Flagge zu tragen, und da ich einige dieser Krawatten in Großbritannien habe, habe ich bereits erlebt, wie es sein wird, und ich bin mir sicher, dass es noch mehr werden wird in Glasgow. Ich spiele für diese Momente und das werde ich genießen.“

Boulter ist auf Rang 130 heruntergestuft, hat aber vor allem auf der großen Bühne bewiesen, dass ihr kraftvolles Spiel und ihr Kampfgeist sie zum Sieg über viel höherrangige Spieler führen können.

Auf dem Rasen holte sie diesen Sommer sechs Siege gegen die Top-100-Spielerinnen, darunter zweimal gegen die Vizemeisterin von Wimbledon 2021, Karolina Pliskova.

„Man muss immer daran denken, dass jeder einzelne Spieler ein Mensch ist“, sagte Boulter. „Du musst an diesem Tag einfach besser sein als die Person auf der anderen Seite des Netzes.

„Ich nehme Rankings mit einer Prise Salz. Ich habe wirklich gutes Tennis gespielt, wahrscheinlich höher als mein Ranking und niedriger als mein Ranking, und das gibt mir Hoffnung, dass ich weiß, dass ich da rausgehen und gegen einige der Besten spielen kann der Welt und haben Sie eine Chance.“