CNN

—



Billie Eilish heeft een verrassend acteerdebuut gemaakt in een aflevering van Donald Glover’s nieuwe thrillerserie ‘Swarm’.

De zevendelige serie, die vrijdag op Prime Video verscheen, speelt Dominique Fishback als Dre, een gekwelde jonge vrouw wiens obsessie met popster Ni’Jah een gewelddadige wending neemt. De show, die de duistere kant van de Stan-cultuur verkent, beschikt over een met sterren bezaaide cast, waaronder zangeres Chloe Bailey, “Snowfall”-ster Damson Idris en acteur Rickey Thompson.

Op donderdag plaagde Eilish, die onlangs opende over haar gecompliceerde relatie met internet, haar uiterlijk met een fragment op Instagram.

In de clip uit aflevering vier vertelt Dre het personage van Eilish dat ze ‘melk op het tapijt ziet morsen’.

Hun uitwisseling wordt verontrustend wanneer Eilish vraagt: “Welke kleur had de melk?” en Dre antwoordt: “Het was rood.”

“Heb je iemand pijn gedaan?” fluistert Eilish.

Wanneer Dre onthult dat ze dat deed, antwoordt een grijnzende Eilish: “Zeer goed”

Het optreden van Eilish viel goed in de smaak bij fans en mede-beroemdheden, die massaal naar haar commentaarsectie kwamen.

Zangeres Gracie Abrams schreef: “Oh, ik ben geobsedeerd”, en actrice Kathryn Newton deelde haar opwinding door simpelweg te reageren: “Omgggg.”

Volgens Janine Nabers, co-creator van “Swarm”, heeft casting director Carmen Cuba de zangeres uitgekozen voor de rol.

Nabers vertelde Rolling Stone: “We wilden de aflevering casten en ze stelde Billie voor, en ik zei: ‘Treedt ze?’ En ze zei: ‘Ja.’ En ik zei: ‘Waar heeft ze in gezeten?’ En ze zei: ‘Niets.’ Maar wat zo ongelooflijk is aan dit proces, is dat je veel mensen hebt die aan de show werken die meerdere koppeltekens hebben en mensen die zoveel verschillende passies hebben. We worden aangetrokken door mensen die met meerdere hoeden jongleren.