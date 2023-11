Bill Self aus Kansas unterzeichnet den reichsten College-Basketball-Vertrag aller Zeiten von einer öffentlichen Universität

LAWRENCE, Kan. – Kansas-Trainer Bill Self hat am Dienstag einen lebenslangen Vertrag unterzeichnet, der ihm in den ersten fünf Jahren 53 Millionen US-Dollar einbringt und damit den Kentucky-Trainer John Calipari mit dem höchsten Deal, den jemals ein College-Basketballtrainer an einer öffentlichen Universität erhalten hat, deutlich überholt.

Self wird in dieser Saison mehr als 11 Millionen US-Dollar an Grundgehalt, professionellen Dienstleistungen und Lizenzgebühren verdienen, zusammen mit einem einmaligen Vertragsbonus und Einbehaltungszahlungen, darunter einige, die aufgrund der Pandemie zurückgestellt wurden. Am Ende eines jeden Jahres wird der Vertrag um ein weiteres Jahr verlängert, und Self erhält einen einmaligen Bindungsbonus in Höhe von 5 Millionen US-Dollar, wenn er die ersten fünf Jahre abschließt.

Der Deal ändert einen ähnlich strukturierten Vertrag, den Self im Jahr 2021 unterzeichnet hat, und enthält eine Bestimmung, die die Neuverhandlung der Bedingungen nach der Saison 2025/26 ermöglicht. Caliparis Vertrag mit den Wildcats bringt ihm in dieser Saison 8,5 Millionen US-Dollar ein.

„Bill Self ist zweifellos der beständigste Trainer im College-Basketball, und eine Umstrukturierung seiner Vertragsbedingungen war längst überfällig“, sagte Kansas-Sportdirektor Travis Goff. „In einem sich ständig verändernden College-Leichtathletikumfeld versetzt unser starkes Engagement für Coach Self den KU-Basketball in die Lage, seinen Status als traditionsreichstes Programm des Landes zu behaupten und auszubauen.“

Die höchstplatzierten Jayhawks, angeführt vom Michigan-Transfer Hunter Dickinson, schlugen am Montagabend North Carolina Central, um die Saison zu eröffnen. Sie spielen am Freitag gegen Manhattan, bevor sie nächste Woche im Champions Classic gegen Calipari und seine Wildcats antreten.

„Es gab noch nie einen besseren Zeitpunkt, Teil unserer Sportabteilung zu werden“, sagte Self. „Meine Familie und ich sind so stolz, an dieser Universität zu sein, und ich freue mich auf viele weitere Saisons, um die leidenschaftlichste Fangemeinde des Landes zu repräsentieren.“

Der Vertrag beinhaltet Anreize, die den Wert deutlich steigern könnten. Self würde 50.000 US-Dollar für einen Big-12-Titel in der regulären Saison verdienen, weitere 50.000 US-Dollar, wenn er Big-12-Trainer des Jahres wäre, und 25.000 US-Dollar für den Gewinn des Konferenzturniers. Außerdem verdiente er 50.000 US-Dollar für die Teilnahme an einem NCAA-Turnier, 100.000 US-Dollar für den Einzug in die Sweet 16, 150.000 US-Dollar für das Erreichen der Final Four und 200.000 US-Dollar für den Gewinn einer weiteren nationalen Meisterschaft.

Der geänderte Deal kommt einen Monat, nachdem Self und die Jayhawks schwere Strafen vermieden haben, die sich aus einer Untersuchung des FBI zu College-Basketball-Korruption im Jahr 2017 ergeben. Ein unabhängiges Berufungsgremium entzog ihnen ihre Teilnahme am Final Four 2018, stufte jedoch fünf Verstöße der Stufe I – die als die schwersten galten – auf drei Verstöße der Stufe II und die restlichen Verstöße der Stufe III herab.

Wie in seiner vorherigen Vereinbarung, in der es hieß, dass Self nicht aus wichtigem Grund „aufgrund eines aktuellen Verstoßes, der ein Verhalten bei oder vor“ seiner Unterzeichnung beinhaltet, entlassen werden darf, heißt es in dem geänderten Vertrag, dass Self nicht aus wichtigem Grund „aufgrund eines Verstoßes gegen diesen Sachverhalt gekündigt werden darf“. ergibt sich aus denselben maßgeblichen Tatsachen“, die vom Gremium berücksichtigt wurden.

Self kam 2003 aus Illinois nach Kansas, um Roy Williams zu ersetzen, der nach North Carolina gegangen war, und hat seitdem 566 Spiele gewonnen und damit alle aktiven Power 5-Trainer angeführt. Im Laufe seiner Trainerkarriere hat er 773 Siege errungen, darunter zwei nationale Meisterschaften und 20 Conference-Titel, und zweimal wurde er zum AP-Nationaltrainer des Jahres gewählt.

Letzte Saison wurde Self am Vorabend des Big-12-Turniers ins Krankenhaus eingeliefert und musste schließlich eine Herzklappe ersetzen. Er verpasste nicht nur das Konferenzturnier, sondern auch das NCAA-Turnier, bei dem die Jayhawks in der zweiten Runde verloren.

Sein Team könnte in dieser Saison noch viel weiter gehen.

Die Jayhawks kehrten mit Dajuan Harris Jr., KJ Adams und Kevin McCullar Jr. aus der letztjährigen Mannschaft in die Startelf zurück, verpflichteten gleichzeitig eine vielgepriesene Freshman-Klasse unter der Leitung von Elmarko Jackson und brachten drei hochkarätige Transfers mit.

Der Größte von ihnen, sowohl im wörtlichen als auch im übertragenen Sinne, ist der 2,17 Meter große Dickinson, vielleicht der gefragteste Spieler, der jemals das Portal betreten hat. Er hatte am Montagabend in nur 24 Minuten 21 Punkte, acht Rebounds, fünf Assists und zwei Blocks.

„Seit mehr als 20 Jahren verkörpert Coach Self den Geist und die Tradition der University of Kansas und führt unser Basketballprogramm für Männer zu beispiellosem Erfolg“, sagte Doug Girod, Kanzler von Kansas. „Wir glauben, dass er der beste Trainer des Landes ist und ihm dieser Ort sehr am Herzen liegt. Wir freuen uns sehr, dass er für den Rest seiner Karriere ein Jayhawk bleiben wird.“