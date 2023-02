Bill Nyes Schwester dachte, Jennifer Coolidge habe sich in seiner Rede auf ihn bezogen

Und der Preis für die urkomischste Verwechslung geht an …

Wenn Sie dachten Jennifer Coolidge bezog sich auf Bill Nye anstatt Bill Nighy In ihrer Rede bei den Golden Globes sind Sie nicht allein. Der Science Guy, 67, enthüllte kürzlich, dass sogar seine eigene Schwester verwirrt war.

„Meine Schwester hat mich angerufen, meine Schwester!“ er erzählte E exklusiv! Neuigkeiten bei der siebten jährlichen Blue Jacket Fashion Show in New York am 1. Februar. „‚Du hast den Golden Globe gewonnen?‘ ‚Nein! Das ist der andere Typ.'“

Nye traf Nighy jedoch einmal in New York. „Er war in einem Theaterstück namens Dachfenster, und ich ging hin und sah es mir an“, fuhr der berühmte Wissenschaftspädagoge fort. „Ich fand es großartig. Und dann sind wir beide bei der gelandet [same] Restaurant, und ich machte ein Selfie mit ihm. Er ist ein sehr netter Kerl. Und er versicherte uns, dass er seinen Namen genauso ausspricht wie ich.“

Nye wiederholte jedoch, dass die beiden ihre Nachnamen unterschiedlich buchstabieren. „Sein, ich glaube, es ist Gälisch, von irgendwo auf den Britischen Inseln“, fügte er hinzu. „Nye ist ein falsch geschriebenes dänisches Wort für ‚neu‘. Es ist falsch geschrieben, aber es sieht gut aus an Silvester. NYE, das war’s.“