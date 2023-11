Bill Kaulitz rechnet mit Kollegen ab – „versagt“

Bill Kaulitz zal beide „The Voice“ Teamfights emotioneel bekijken.afbeelding: Prosiebensat.1

Bill en Tom Kaulitz zijn sinds het laatste duo onder de coaches bij „The Voice“. Ik sta in de halve finale omdat ik de beste ben. Ronan Keating en Giovanni Zarrella zijn erg trots op de resultaten van hun teamgevechten, inclusief drastische maatregelen, en het talent van het Kaulitz-team om ze uit te schakelen. Bill Kaulitz plaatste zijn naam in de kranten, daar waren beiden ordelijk die Meinung.

In de podcast „Kaulitz Hills – Senf uit Hollywood“ legt de hotelzanger uit Tokio vandaag in gesprek met hun broer uit. Bij elke gelegenheid aarzelt u niet om onze Promi-Colleges te bezoeken.

Bill Kaulitz is nooit verlegen

„Ze waren moeilijk te verkrijgen. De stress die we hebben gehad, ligt nog niet zo lang in het verleden“, legt Bill uit. Schnell is Duits, dat is altijd het geval bij Giovanni Zarrella en Ronan Keating. Er is nog een extra voordeel: ze handelden allebei zonder zonde van hun talent.

Ik heb de show immers nooit meer gezien en heb er uiteindelijk altijd een goede ervaring mee gehad, vanwege de mooie ervaringen van de evenementen: ik heb gezegd dat „we overleden zijn sinds Ronan en Giovanni altijd samen zijn geweest“. Weiter zei:

„Meer talent en talent heb je niet, maar je went er nooit aan.“

Für Bill War sterft Vorgehen „niet logisch“. De bedenker heeft „alles tegen Bill en Tom“ gewonnen. „Als je wilt, kunnen we in de halve finale niet meer plezier beleven“, is de zanger dankbaar. Absurd dat ze anders zijn, Susan wil graag meer lezen over vis.

Met vriendelijke groeten aan Ronan Keating en Giovanni Zarrella

„We hebben het meeste talent in de halve finales“, zegt Bill Kaulitz. Er is veel vreugde, daar gaat het om. U wordt ook goed geïnformeerd door Ronan Keating en Giovanni Zarrella na uw evaluatie van de schade bij Kaulitz-Brüdern – en trouwens door Shirin David, die dol is op „The Voice of Germany“.

„The Stimmung war kühl“, beste van de muzikanten toen en niet als laatste in de podcast, voordat er zum finale Schlag gegen seine Konkurrenten ausholt was: „Da ben sie als Coaches versgt!“ Het lijkt erop dat broer Tom altijd zo in leven is dat ze gelukkig zullen zijn, en ze zullen blij zijn je later te zien.

Voor de Tokyo Hotel Gitaristen spelen ze met de Tatsache eine Rolle, zodat ze er mee verder kunnen. Dit zijn de namen van de „kleine Vorteil“, gegeven de anderen. Het is zelfs heel verrassend dat ze werden gezien als de grootste omgeving. Bill daggen schmollt weiter: „Es war nicht fair!“ In je laatste herfst was er een blauwdruk van de show „schade voor het talent“.