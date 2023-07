Bill Gates hat sich gerade dem Chor der großen Namen der Technologiebranche angeschlossen, die sich zur Frage der Risiken im Zusammenhang mit künstlicher Intelligenz geäußert haben. TL;DR? Er macht sich keine allzu großen Sorgen, wir waren schon einmal hier.

Der milliardenschwere Wirtschaftsmagnat und Philanthrop brachte seine Argumente in einem Beitrag auf seinem persönlichen Blog GatesNotes vor, in dem er KI als die transformativste Technologie bezeichnete, die jeder von uns in seinem Leben sehen wird – noch vor dem Internet, Smartphones und PCs.

Sein Optimismus ist nach wochenlangen Unheilsverkündungen erfrischend. Gates fordert schnelles, aber vorsichtiges Handeln, um einige der Schäden anzugehen, die KI bereits für die Gesellschaft verursacht, von Wahlen über Bildung bis hin zur Beschäftigung. Das Problem ist, dass er nichts Neues bietet. Lesen Sie die ganze Geschichte.

– Will Douglas Heaven

Die UN haben gerade ein Netto-Null-Ziel für die Schifffahrt festgelegt. So könnte das funktionieren.

Schiffe, die kreuz und quer über die Weltmeere fahren, sind für unsere Weltwirtschaft von entscheidender Bedeutung – von den Bananen in Ihrer Küche bis zum Auto in Ihrer Einfahrt ist vielleicht schon einmal alles auf einem Schiff gereist.

Aber all diese Reisen verursachen Umweltverschmutzung: Die globale Schifffahrtsindustrie ist jedes Jahr für über eine Milliarde Tonnen Treibhausgasemissionen verantwortlich, etwa 3 % der weltweiten Gesamtemissionen.

Eine UN-Gruppe namens Internationale Seeschifffahrtsorganisation einigte sich Anfang des Monats darauf, das Ziel festzulegen, dass die globale Schifffahrt bis oder um 2050 Netto-Treibhausgasemissionen von Null erreichen soll. Doch Experten sagen, dass der Branche mehr als genug Instrumente zur Verfügung stehen, um dieses Ziel zu erreichen diese neuen Ziele sogar übertreffen. Lesen Sie die ganze Geschichte.

– Casey Crownhart