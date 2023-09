New York

CNN

—



Die Muttergesellschaft von Bud Light hat ein miserables Jahr. Aber es gibt mindestens einen prominenten Investor, der an Anheuser-Busch glaubt: Bill Gates.

Der Bill and Melinda Gates Foundation Trust kaufte im vergangenen Quartal 1,7 Millionen Aktien von Anheuser-Busch im Wert von rund 95 Millionen US-Dollar, wie aus einer behördlichen Einreichung hervorgeht. Dies zeigt, dass Gates Vertrauen in das Bierunternehmen hat, das einen starken Umsatzeinbruch von einem Jahr zu verkraften hat eines seiner größten Biere.

Gates kaufte die Aktie ungefähr zu der Zeit, als AB Gewinne meldete, die die Folgen der Partnerschaft von Bud Light mit dem Transgender-Influencer Dylan Mulvaney vollständig abdeckten. Die Entscheidung, ihr eine individuell gestaltete Dose zu schicken, löste eine transphobe Gegenreaktion aus und verärgerte einige Kernkunden des Unternehmens. Die anschließende Reaktion des Unternehmens verärgerte dann die Mitglieder der LGBTQ-Community.

Aber Gates hat bei seiner Investition bisher Geld verloren: Die A-B-Aktie ist seit seinem Kauf um fast 2 % gefallen. Die Aktie ist im Jahresverlauf um etwa 7 % gefallen.

Letzten Monat gab AB bekannt, dass sein US-Umsatz im zweiten Quartal um 10 % zurückgegangen sei, was durch sinkende Bud-Light-Verkäufe beeinträchtigt wurde.

Die Verkäufe des Unternehmens an US-Einzelhändler gingen um 14 % zurück und blieben damit hinter der breiteren Bierindustrie zurück, was vor allem auf den Rückgang der verkauften Bud Light-Menge zurückzuführen war. Der Umsatz in Nordamerika ging im Berichtszeitraum im Vergleich zum Vorjahreszeitraum um 395 Millionen US-Dollar zurück. Diese Zahl beinhaltete Verkäufe in Kanada, wo die Einnahmen stiegen, was darauf hindeutet, dass der Einbruch auf die Vereinigten Staaten beschränkt war.

Ein paar Wochen später überholte Modelo laut NIQ-Daten Bud Light bei den Verkäufen in Lebensmittel- und Biergeschäften und markierte damit das erste Mal seit Jahresbeginn, dass Modelo Bud Light überholte. Der Unterschied ist jedoch gering, da Modelo bis zum 12. August einen Anteil von 8,34 % der für Bier ausgegebenen Dollars hält, gegenüber 8,28 % für Bud Light.

Im Juli kündigte AB außerdem Entlassungen innerhalb seiner Unternehmensreihen an, von denen etwa „weniger als 2 %“ (oder etwa 380 Stellen) seiner US-Mitarbeiter betroffen waren.

Gates, der zuvor zugegeben hat, dass er „kein großer Biertrinker“ ist, hat auch andere Biermarken gekauft. Anfang des Jahres kaufte die Stiftung außerdem Aktien der Heineken Holding, der Muttergesellschaft des niederländischen Bierherstellers, im Wert von fast 1 Milliarde US-Dollar.