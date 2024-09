In de eerste show waren de Kaulitz-Zwillingen (beiden 35, r.) en Annette Frier (l. 50) en Edin Hasanović (32, M.) onderdeel van de „Superduper Show“. © Willi Weber/Joyn/dpa



In de „Superduper Show“ moeten prominente gasten verschillende showideeën voor kinderen bijwonen. Ook Neben Moderatorin Katrin Bauerfeind (42) was aanwezig bij de Kaulitz-Twins.

Van de vierhonderd geproduceerde producten werden deze apart verzonden. Als je de overige drie shows in je programma vindt, is dat niet duidelijk. Der Sender zelf sprak vom Jahr 2025.

Opbouw van schlechten Einschaltquoten flog de Produktion direkt wieder vom Sendeplatz. Schnell schrieben auch sämtliche Medien über the bangleharten Schritt von ProSieben.

Bill Kaulitz

Bill Kaulitz viert Wiesn-Comeback met Marc Eggers: details voor speculatie

„Wir haben diese Woche richtig schön auf de Sack bekommen“, ärgerte sich Tom Kaulitz in de huidige map van de podcasts „Kaulitz Hills – Senf aus Hollywood“.

Het nieuws is ook dat Bill in de ontvangen berichten verschijnt: „Ik hou van het nieuws: Bill en Tom vliegen op de tv. Vóór het nieuws: ‚Oh, dat is de nieuwe show van Katrin Bauerfeind en ProSieben‘, en toen zei hij: ‚Bill en Tom’s nieuwe show‘.“

Auch Tom wollte noch mal all Podcast-Hörern gegenüber clarstellen: „Dat is geen ‚unsere Superduper Show‘. We maken nu deel uit van het Promi-Panel.“