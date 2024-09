Kiel. Während des Corona-Lockdowns begann im September 2021 alles mit einem Lichtspaziergang in Neumühlen-Dietrichsdorf. Seitdem wächst das Licht- und Medienkunstfestival „Illustratio“ jedes Jahr. An diesem Wochenende wird auch in Kiel das Ostufer zur Leinwand: Lokale und internationale Künstler bieten Gästen visuelle und auditive Erlebnisse im Stadtteil. Der Ivenspark, die Paul-Gerhardt-Kirche, der Möglichkeitsraum und der Wasserturm werden mittels sogenanntem Videomapping und Lichtinstallationen in Szene gesetzt.

FH-Campus erstmals bei „Illustratio“ dabei

Erstmals ist auch der Bunker-D der Fachhochschule Kiel Teil des Festivals. „Mit der Erschließung eines neuen Standortes im Stadtteil erhält die Veranstaltung überregionale Bedeutung, indem sie eine Schnittstelle zwischen Kultur und Wissenschaft schafft“, erklärt ein Mitglied des Vereins „Netzwerk Revolutionäre Ungeduld“. Die Fachhochschule ermöglicht den Zugang zu modernster Technik wie dem Mediendom, der mit 360-Grad-Projektionen und 3D-Sound ausgestattet ist und künstlerisch inszeniert werden kann.

Wer die Show am Freitag verpasst hat, kann die Lichtkunst am Samstag, 21. September, von 20 bis 24 Uhr noch sehen. Der Eintritt zum Festival ist frei.

