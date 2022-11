BILDER | Klimaaktivisten zielen auf noch mehr Kunstwerke ab, da Pariser Skulpturen mit orangefarbener Farbe zerstört wurden

Umweltaktivisten haben am Freitag orangefarbene Farbe über eine Außenskulptur des amerikanischen Künstlers Charles Ray im Zentrum von Paris geworfen, die jüngste in einer Reihe von Kunstwerken, die darauf abzielen, größere Bemühungen der Regierung zur Bekämpfung des Klimawandels anzuregen.

Das lebensgroße „Pferd und Reiter“ steht vor dem Museum für zeitgenössische Kunst Bourse de Commerce, das einen Teil der Sammlung des französischen Modemilliardärs Francois Pinault beherbergt.

Die Aktion wurde von Derniere Renovation (Last Renewal) beansprucht, die auf ihrer Website zwei Aktivisten zeigte, die vor der übergossenen Skulptur knieten und sich an den Händen hielten.

Sie hatten auch ein weißes T-Shift mit der Aufschrift „Wir haben noch 858 Tage übrig“ über den Fahrer gelegt, anscheinend ein Hinweis auf Studien, die besagen, dass die Kohlenstoffemissionen bis 2025 ihren Höhepunkt erreichen müssen, wenn der Planet eine lebenswerte Zukunft haben soll.

„Öko-Vandalismus nimmt eine Stufe ein“, schrieb Kulturministerin Rima Abdel Malak, die die Baustelle besuchte, während Arbeiter die Farbe entfernten, auf Twitter.

Arbeiter säubern die Pferd-und-Reiter-Statue des Künstlers Charles Ray, nachdem Aktivisten der Gruppe Derniere Renovation in Paris Farbe darauf geworfen hatten. AFP Alain JOCARD / AFP

„Kunst und Ökologie sind nicht unvereinbar. Im Gegenteil, sie sind gemeinsame Ursachen“, sagte sie.

Der Vorfall ereignete sich, als Klimaaktivisten am Freitag ein Werk von Andy Warhol in Mailand ins Visier nahmen und ein vom amerikanischen Popkünstler neu lackiertes Auto mit Mehl bedeckten – zwei Wochen nachdem dieselbe Gruppe Erbsensuppe auf ein Van-Gogh-Gemälde in Rom geworfen hatte.

Die französische Kulturministerin Rima Abdul-Malak (rechts) steht neben der Reiterstatue des Künstlers Charles Ray, die von Demonstranten zerstört wurde. AFP Alain JOCARD / AFP

Vermeers Das Mädchen mit dem Perlenohrring in Den Haag und Van Goghs Sonnenblumen in London wurden ebenfalls ins Visier genommen, was von Beamten weit verbreitet verurteilt wurde.