Een Italiaanse handelaar eindigde in 1962 en een juweeltje in een Keller in Capri. Jahrzehnte hangt in de woonkamer van de familie. Nu de verdachte van de familie nog leeft, is dat het portret van Pablo Picasso.

In ruim 90 levens heeft de Spaanse kunstenaar Pablo Picasso ruim 14.000 werken gemaakt. 1973 starb Picasso, maar al snel werden Gemälde, Skulpturen und auch Porträts met de zegener Unterschrift für Millionensummen gekocht. Nu bestaat er een volkomen onbekend portret van de federatie van de kunsten, maar er is nog iets onbekends aan.

1962 waar de Italiaanse handelaar Luigi Lo Rosso in een Keller in een huis op Capri een portret maakte. Zorg ervoor dat de Leinwand met Pompeji sterft. Maar de Trödelhändler kocht het portret niet. Jaren geleden stond het prachtige Frauengesicht met rode lippen in de huiskamer van de huiskamer van de familie Lo Rosso.

Op dit moment is het zo dat in de familie die na de dood van de familie de verloren gemeenschap heeft gekend, Luigi Lo Rossos zei dat Andrea de Britse „Guardian“ was. „Mijn moeder is niet blij. Het is altijd hetzelfde, het is compleet rommelig.“

Een verdacht Unterschrift

Sohn Andrea Lo Rosso was een kind dat, na de jaren van zijn kunst, zo’n kunstwerk was. Als er een Enzyklopädie über Kunstgeschichte bätterte is, zijn er nog steeds veel werken over de werken van Picasso. Het veld ligt in het boek van Picasso en de rand van de portretten. Andrea Lo Rosso heeft een hekel aan de dingen die ze doen. Aber Vater Luigi Lo Rosso heeft geen intellect.

„Er was een liefde dat ik überhaupt geboren was, en dat er geen relatie was met Picasso. Er was geen ander mens“, zei Sohn Andrea Lo Rosso over zijn relatie met pater Luigi.

Met mijn vermoedens was Andrea Lo Rosso meer dan welkom bij de Picasso Foundation in Málaga. Maar de stichting laat weten dat er geen belangstelling voor is, zodat de resultaten getest zullen worden.

Untersuchungen gerijpt: Es ist ein Picasso

Deshalb zoals de Familie Rat bij andere deskundigen, kan de kunstdektiv Maurizio Seracini ondersteunen. Na jaren van opeenvolgende ontdekkingen zullen ze blij zijn het teken van hun liefde te zien. Altieri is expert op het gebied van manuscripten en de aspecten van het wetenschappelijk werk van de Arcadia Foundation, die verantwoordelijk is voor de constructie, restauratie en ontwikkeling van kunstwerken.

„Ik heb eraan gewerkt en met mijn eigen originele werk. Het is het beste om het te dragen, dat is de Signatur van zijn oorsprong. Ik heb er geen flauw benul van, dat is het resultaat van oorlog“, zegt Altieri dem Guardian. Demnach hat das Porträt heute einen Wert von sechs Million Euro. Ook al is Picasso’s „Buste de femme (Dora Maar)“ een foto van Picasso’s portret van Dora Maar, een Franse fotograaf en man, die Picasso’s Liefde en Muze was.

Stichting muss Noch authenticiteit, noch bestätigen

Laut einem Bericht der Zeitung „Il Giorno“ bevat in de officiële catalogus van Picasso een schijnbaar identieke Gemälde van „Buste de femme Dora Maar“. De voorzitter van de Arcadia Foundation, Luca Marcante, heeft meer versies van de werken gepubliceerd.

„Het zou allebei kunnen zijn met de originele handel“, zegt Marcante der Zeitung. „Het is waar dat beide partijen geen identieke portretten van hun motieven hebben, die Picasso van tijd tot tijd kan zien.“ Marcante wil de geschiedenis van de Picasso Foundation bestuderen. De Stichting heeft het grootste respect voor de authenticiteit van de Gemäldes, die bewaard wordt in een enkele Tresor in Mailand.

„Ik ben gespannen, zo zijn deze verhalen geworden“, zegt Andrea Lo Rosso, de enige Verkauf derzeit ausschließt. „We waren een heel normaal gezin en we gingen altijd geluk en licht brengen. We zijn er niet in geïnteresseerd, maar we kunnen er wel geld mee verdienen.“