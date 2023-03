Ein Enthüllungsbuch, Dokumentationen, meer Interviews: Für Prinz Harry en seine Frau Meghan verläuft der Abschied aus dem British Königshaus turbulent. Mits een trauma-expert zich niet bewust is van de vergangen Monate en Zieht Bilanz.

Met Blick auf seinen Abschied aus dem britischen Königshaus hat Prinz Harry een gemischte Bilanz gezogen. “Ik ben verloren gevallen”, schreef de 38-jarigen in Samstag in een online gevecht met de autoren en trauma-experts van Maté. “Aber gleichzeitig habe ich auch won gewonnen. Meine Kinder so aufwachsen zu sehen, wie sie es jetzt tun, wäre in hen Umfeld dort nicht möglich gewesen”, zei Harry met Blick auf seine alte Heimat im Vereinigten Königreich.

Harry en Seine Frau Meghan hatten sich 2020 von Ihren offiziellen Pfchten aus dem Königshaus zurückgezogen und sich ein neues Leben in Kalifornien aufgebaut. Mittlerweile hoed twee kinderen, de driejarige Archie en de éénjarige Lilibet. Meer interviews en Harry’s memoires, in deense Vorwürfe tegen de koninklijke familie die er is, hebben de verhevenheid van het koningshuis een grote last.

Das Zerwürfnis mit seiner Family kam in Harry’s Simpel mit Maté auch direkt zur Sprache: Die Aufarbeitung seiner eigenen Geschichte in onener Therapie habe sich sich angefühlt, wie een nieuwe Sprache zu leernen. Er fühle sich dadurch jedoch auch immer weiter von seiner Familie entfernt, diese Sprache nicht beherrsche, dus Harry.

Er zijn mogelijk Lektionen van de Therapie die koninklijk zijn – wie ook schon in seinen Memoiren – über seine Erfahrungen mit verschiedenen Drogen, insbesondere über Experimente mit psychoactieve Substanzen. Waarschuwde dat Harry een van zijn favorieten was, die zijn professionele Begleitung auszuprobieren. “Man weiß nie, was kommt”, zei daar mit Blick auf Emotionen und Traumata, wat möglicherweise ausgelöst zou kunnen zijn.