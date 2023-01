Bilanz nach drei Jahren Corona: Branchen stehen vor einem „beispiellosen Krisencocktail“

Die erste Corona-Infektion in Deutschland wurde vor drei Jahren von einem Mitarbeiter des bayerischen Autozulieferers Webasto bestätigt. Zwei Monate später müssen Cafés, Kneipen und Restaurants bundesweit schließen. Die Bundesregierung hat im April 2020 milliardenschwere Hilfsprogramme für die Gastronomie und andere Unternehmen beschlossen. Mit Erfolg: Obwohl fast 25.000 Betriebe im Gastgewerbe für immer schließen müssen, sind es im Einzelhandel sogar 41.000 Geschäfte. In anderen Branchen hingegen bleibt der befürchtete Tod großer Unternehmen aus.

Auch verschiedene Wirtschaftszweige verlieren massiv Personal, allerdings weniger eklatant, als es zunächst den Anschein hat. Nun kehren Mitarbeiter in die Gastronomie zurück. Dennoch fordern gerade von der Pandemie besonders hart getroffene Branchen erneut staatliche Hilfen. Denn die nächste Krise hat längst begonnen. Eine Bilanz für Hotellerie, Eventbranche, Reisebranche und Handel:

Die Pandemie kostet eines von zehn Restaurants, aber die Mitarbeiter kehren zurück

Für das deutsche Gastgewerbe bedeutet die Corona-Pandemie einen regelrechten Aderlass, wie die Hauptgeschäftsführerin des Deutschen Hotel- und Gaststättenverbandes (DEHOGA), Ingrid Hartges, gegenüber ntv.de vorrechnet. Nur ein Jahr nach dem Start zählt das Statistische Bundesamt in der Gastronomie und Hotellerie elf Prozent weniger Betriebe als im Vor-Corona-Jahr 2019. Knapp 25.000 Betriebe müssen für immer schließen. Erstmals seit der Wiedervereinigung ist die Zahl unter 200.000 gesunken.



Besonders betroffen ist die sogenannte getränkeorientierte Gastronomie, also Bars und Kneipen, aber auch Diskotheken. Hier muss mit knapp 8450 mehr als jedes fünfte Unternehmen aufgeben. In der Beherbergungsbranche sind mit fast 4.000 Hotels und anderen Unterkünften gut neun Prozent dauerhaft geschlossen. In der lebensmittelorientierten Gastronomie sind es mit knapp acht Prozent kaum weniger, knapp 10.000 Restaurants, Cafés, Imbisse und Kneipen.

DEHOGA-Chefin Ingrid Hartges atmet nur bedingt auf. (Foto: picture alliance/dpa)

2022 ist laut Hartges das dritte Verlustjahr in Folge. Inflationsbereinigt lagen die Umsätze rund elf Prozent unter denen von 2019. Immerhin sinken die Umsatzeinbußen seit einigen Monaten.

Zudem seien seit dem Ende der strengen Corona-Regeln viele Mitarbeiter zurückgekehrt, wie Hartges berichtet. Während die Branche auf ihrem Höhepunkt im Mai 2021 mehr als 14 Prozent der sozialversicherungspflichtig Beschäftigten verlor, gab es im vergangenen Oktober nicht einmal 4 Prozent weniger Beschäftigte in der Branche als vor der Krise. Auch die neuen Ausbildungsverträge liegen nur gut sechs Prozent unter dem Vorkrisenniveau.

Allerdings bleiben fast 32.700 Stellen im Gastgewerbe unbesetzt. Der Verbandschef geht sogar von einer deutlich höheren Zahl aus, da nicht alle Unternehmen ihre Stellen bei den Arbeitsagenturen melden. „Durch den Personalmangel sind viele Betriebe gezwungen, Öffnungszeiten zu verkürzen, Ruhetage einzuführen, das Menüangebot zu optimieren oder bei bestimmten Gerichten auf Selbstbedienung umzustellen“, sagt Hartges.

Jetzt kommen die Gäste zurück. „Nach Aufhebung der Corona-Auflagen im Mai hat sich die Nachfrage in den meisten unserer Betriebe gut entwickelt“, berichtet Hartges. „Viele der Restaurants und Hotels sind mit dem Verlauf der Sommersaison sehr zufrieden“, sagt der Branchenvertreter. Marktforschungsinstitute gehen davon aus, dass Kunden in diesem Jahr etwa gleich viel Geld für Essen und Trinken außer Haus ausgeben werden wie 2019. Die Gäste kommen zwar nicht so oft, aber wenn, dann deutlich mehr.

Doch nach den massiven Umsatzeinbußen seien die Reserven der Unternehmen erschöpft, stellt Hartges klar. Der Aufholprozess wird zudem durch die massiven Auswirkungen des Ukraine-Krieges erschwert. „Die Nachwehen der Corona-Krise treffen auf einen beispiellosen Krisencocktail aus Arbeitskräftemangel, historischen Inflationsraten, unterbrochenen Lieferketten, Materialknappheit und politischen Unsicherheiten.“ Nach der Pandemie litten die Unternehmen besonders stark unter den hohen Kosten für Energie, Lebensmittel und Personal. Um die Kosten in den Griff zu bekommen, bittet die Branche erneut um politische Unterstützung.

Große Eventveranstalter verbuchen Rekordumsätze

Auch der Bundesverband der Konzert- und Veranstaltungswirtschaft (BDKV) weist vor dem Hintergrund von Inflation, Energiekrise und Fachkräftemangel auf einen riskanten und anstrengenden Neustart hin. „Das bringt einige Mitgliedsunternehmen an den Rand ihrer Möglichkeiten und wir sehen daher bereits einzelne Schließungen“, sagt BDKV-Geschäftsführer Johannes Everke ntv.de.

„Gesamt wird derzeit weniger Geld für Kultur ausgegeben“, berichtet Everke. „Einige können sich mehr leisten, aber die meisten müssen sparen.“ Eigentlich müssten die Veranstalter deshalb höhere Preise fordern, aber das würde dem Ziel zuwiderlaufen, neue Zuschauer zu gewinnen. „Die Situation ist komplex“, stellt Everke fest.

Im direkten Zusammenhang mit der Corona-Pandemie musste hingegen keines der Mitgliedsunternehmen dauerhaft schließen – den staatlichen Hilfen sei Dank. Angesichts der aufgebrauchten Finanzreserven fordern die Veranstalter neue Hilfsprogramme nach dem Vorbild Hamburgs, das nach dem Auslaufen der Bundesförderung Kulturveranstaltungen mit weiteren neun Millionen Euro fördert.

Johannes Everke vom Bundesverband der Konzert- und Veranstaltungswirtschaft (Foto: BDKV)

Die Branche ist gespalten: Auf der einen Seite „ein Überangebot durch Nachholkonzerte und eine regelrechte Tourneewelle der größten Stars, auf der anderen Seite Verschiebungen oder Absagen durch geringe Vorverkaufszahlen und das Damoklesschwert der Absagen die Pandemie, die niemand versichern kann“, berichtet Everke. „Große Veranstalter verbuchen teils Rekordumsätze, während kleinere versuchen, nahe an das Vorkrisenniveau heranzukommen.“ Insgesamt sind Konzerte derzeit um 40 Prozent weniger ausgelastet.

Manche Veranstaltungen platzen auch, weil es an Personal mangelt. „Besonders betroffen sind Tourveranstalter, die auf Freelancer und Dienstleister setzen“, erklärt Everke. Zwölf Prozent des Personals gingen seit 2019 verloren, ein Viertel davon ist in andere Branchen abgewandert. Dennoch rechnet der Verband auch in Zukunft mit vollen Häusern auf breiter Front.

Die Deutschen reisen wieder ins Ausland, Pauschalreisen boomen

Auch in der Reisebranche verhinderten die Hilfspakete der Bundesregierung eine große Insolvenzwelle, auch wenn einzelne Unternehmen aufgeben mussten, wie der Deutsche Reiseverband (DRV) auf ntv.de-Anfrage berichtete. Im ersten Corona-Jahr brach der Umsatz der Reiseveranstalter um fast ein Drittel ein, nämlich um 12,5 Milliarden Euro. Doch im Sommer 2021 feierte die Pauschalreise ihr Comeback.

Im Winter gab es wieder keine Buchungen, aber der Sommer 2022 zeigte: „Die Reiselust der Deutschen ist zurück“, sagt DRV-Sprecherin Kerstin Heinen. 2020 sank der Anteil der reisenden Bevölkerung von gut 78 auf 63 Prozent; 2021 stieg der Anteil wieder auf knapp 68 Prozent. Auch die Reisenden gaben mehr Geld aus: Die Ausgaben pro Person und Nacht stiegen um durchschnittlich 15 Prozent, vor allem weil schickere Hotels oder Zimmer gebucht wurden.

Für das vergangene Tourismusjahr bis vergangenen Oktober rechnet die Branche noch mit einem Umsatzrückgang im niedrigen zweistelligen Bereich gegenüber 2019. Im Jahr vor Corona hatten deutsche Reiseanbieter allerdings Rekordumsätze erzielt. Reisen steht laut Umfragen unter Deutschen ganz oben auf der Konsum-Wunschliste für das laufende Jahr, wie Heinen berichtet.

Wegen des Ukraine-Krieges und der hohen Inflation gehen die Anbieter davon aus, dass die „Preissensibilität“ zunehmen wird. Dennoch rechnet die Branche wie schon im vergangenen Jahr mit einer hohen Nachfrage bei Kreuzfahrten und Fernreisen. Nachdem Kunden im Zuge der Pandemie vermehrt sehr kurzfristig gebucht haben, beobachtet der Verband aktuell wieder eine Zunahme von Frühbuchungen. Sicherheit in Form von Pauschalreisen und Flexibilität bei Umbuchungen oder Stornierungen bleiben für Reisende wichtig.

Gleichzeitig berichtet der Verband von einem „akuteren denn je“ Mangel an Arbeitskräften und Fachkräften. 70 Prozent der im Herbst befragten Unternehmen gaben an, Schwierigkeiten bei der Stellenbesetzung zu haben. „Das Flugchaos im vergangenen Sommer hat die Folgen des Arbeitskräftemangels deutlich gezeigt“, sagt Heinen. „Das darf sich in diesem Sommer nicht wiederholen.“

Der Einzelhandel bleibt im Krisenmodus

Im Gegensatz zu Reiseanbietern und Reiseveranstaltern hat die Pandemie viele Einzelhändler an den Rand der Existenz gebracht, wie der Handelsverband Deutschland (HDE) berichtet. „Ein stiller Tod war zu beobachten“, sagt Geschäftsführer Stefan Genth ntv.de. „Seit 2019 ist die Zahl der Filialen um 41.000 geschrumpft.“ Die Verbraucherstimmung brach ein, zeitweise lagen die Umsätze in einigen Einzelhandelsbereichen 80 Prozent unter dem Vorkrisenniveau, so Genth. Während beispielsweise Produkte für die eigenen vier Wände boomten, kauften Verbraucher weniger spezielle Kleidungsstücke.

HDE-Chef Stefan Genth sieht die Verbraucherstimmung am Tiefpunkt. (Foto: picture alliance/dpa/Reuters/POOL)

Dank Kurzarbeit konnte der Einzelhandel die Zahl der sozialversicherungspflichtig Beschäftigten sogar auf mehr als 3,1 Millionen Menschen steigern, wie Genth berichtet. Dementsprechend stiegen auch die Online-Verkäufe auf heute 40 Prozent über dem Vorkrisenniveau. „Im vergangenen Weihnachtsgeschäft war beispielsweise eine Normalisierung der Umsätze im Online-Handel zu beobachten“, erklärt der Verbandschef.

Grund ist die neue Krise: „Durch den russischen Angriffskrieg in der Ukraine und die Entwicklung der Energiepreise ist der Einzelhandel im Krisenmodus geblieben“, sagt Genth. „Die Verbraucherstimmung ist am Tiefpunkt angelangt.“