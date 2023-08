Bilanz – 1.800 Gäste bij de Komödienspielen Neulengbach

1.800 Besucherinnen en Besucher konnten heuer bei den Komödienspielen Neulengbach begrüßt begrüßt. „Die Bilanz 2023 is großartig en lässt uns ein wenig sprachlos zurück“, zegt das Regie-Duo Theresa en Joseph Prammer . Das Stück „Das Wochen-Ende“ gehört mit „Pension Schöller“ en „Ladies Night“ met drie opeenvolgende Stücken der Vergangenen 18 Jahre. Theresa Prammer heeft een heurige Stück extra voor die Komödienspiele Neulengbach als Uraufführung schrieben. Die Freude über den Erfolg is daher umso größer.

Zum Ensemble bestaat uit Joseph en Theresa Prammer, Alice Schneider, Alois Frank, Marius Lackenbucher, Mark Mayr en Klaus Schaurhofer die rapporteerden over de Teilnehmerinnen der Schauspielakademie Neulengbach. Wie is de Zusammenarbeit laufen? „Mittlerweile sind wir zu einer kleinen Familie herangewachsen. Die Jugendlichen fühlen sich mit dem Ensemble sehr verbunden. Zum Abschied haben wir sogar all von den Teilnehmerinnen der Schauspielakademie ein kleines Gift komkomen, was uns unglaublich gefreut and gerührt hat“, erzählt Joseph Prammer.

Die resonantie van de publikaties op „Das Wochen-Ende“ op wunderbar. „Er zijn staande ovaties, lovende Zwischenapplaus en de heersende lieve berichten over sociale media en e-mails, die ons dankbaar zijn voor de schönen en lustige Abend“, zegt Theresa Prammer.

Mit dem Wetter hatte man Glück. Acht maal konnte im Innenhof des Gerichts werden gespeeld. Am letzten Wochenende wurde „Das Wochen-Ende“ aufgrund des Schlechtwetters im Lengenbacher Saal aufgeführt. Von drinnen nach draußen übersiedelt zijn musste zum Glück nie während einer Aufführung. „Zorg ervoor dat de satellietnbilder en haben sogar von einem ehemaligen piloten een wetterseite empfohlen komkomen, die sehr genaut. Trotzdem bleibt een kleine Unsicherheitsfaktor. Ein Mal haben wir riskiert and hatten mit der Entscheidung Recht, die Vorstellung konnte draußen stattfinden“, aldus Joseph Prammer.

Auf die Frage, ob es schon Pläne für die Komödienspiele 2024 gibt, ist vom Ehepaar Prammer zu erfahren: „Es gibt etliche Ideen. Welche davon umgesetzt wird, entscheidet sich eerste. Auf jeden Fall wirds es die sein, für die unser Herz am meisten schlägt.” Zehn Aufführungen wurden heuer gebott, dabei will man auf jeden Fall bleiben. Aufgrund des Erfolges heuer ist sogar eine Ausweitung angedacht.

Seitens der Stadtgemeinde Neulengbach freut man sich, dass die Komödienspiele heuer schon zum 18. Mal über die Bühne gegangen sind. Die Komödienspiele sind fixer Fileteil des Kulturangebots. Wir haben eine gute, partnersschaftliche Zusammenarbeit. Alle Kultur-Interessierten profiteren”, zegt Bürgermeister Jürgen Rummel.