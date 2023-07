Biker glitters nach Sturz in Ampflwang 100 Meters über die Fahrbahn

Op 49-jarige leeftijd van Bezirk Wels-Land war am Sonntag om 13.45 Uhr mit seinem Motorrad in Ampflwang auf der L1273 Trattbergstraße in Richtung Puchkirchen unterwegs, als es zu dem Unfall kam: Der Mann kam mit seinem Bike zu Sturz, dabei schlitterte er noch meer dan 100 meter van de Fahrbahn weiter, voordat de Bankett zu liegen kam.

Aangeboden Fahrzeuglenker slateten Erste Hilfe, bis die Rettung eintraf. Der 49-jarige oorlog na de eerste keer dat de teams van twee Rettungswägen, de Notarzt aus Vöcklabruck sowie der Besatzung des Rettungshubschraubers „Christophorus 10“ met schwersten Kopfverletzungen ins Krankenhaus nach Wels geflogen.

Die L1273-oorlog in Bereich der Unfallstelle während der Erste-Hilfe-beziehungsweise Bergemaßnahmen für etwa 1,5 Stunden gekerrt.

ePaper Lees Jetzt ePaper! Lees de tagesaktuelle ePaper-Ausgabe der OÖNachrichten – jetzt gleich digital durchblättern! zum Epaper