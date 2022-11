BIKE24 Holding AG, DE000A3CQ7F4

EQS-PVR: BIKE24 Holding AG: Veröffentlichung gem. – 40 abs. 1 WpHG mit dem Ziel der europaweiten Verbreitung

Stimmrechtsmitteilung

1. Angaben zum Emittenten Name: BIKE24 Holding AG Straße, Hausnr.: Breitscheidstr. 40 PLZ: 01237 Ort: DresdenGermany Legal Entity Identifier (LEI): 894500FCLU2M5GTUUR76 2. Grund der Mitteilung X Kauf oder Verkauf von Aktien mit Stimmrecht ? Erwerb oder Verkauf von Instrumenten ? Änderung der Gesamtzahl der Stimmrechte ? Sonstiger Grund: 3. Angaben zum Mitteilungspflichtigen Juristische Person: Union Investment Privatfonds GmbH Sitz, Staat: Frankfurt am Main, Deutschland 4. Namen der Aktionäre mit 3 % oder mehr Stimmrechten, falls abweichend von 3.? 5. Datum der Schwellenüberschreitung: 23. November 2022 6. Gesamtstimmrechte ? Anteil der Stimmrechte (gesamt 7.a.) Anteil der Instrumente (gesamt 7.b.1.+ 7.b.2.) Gesamtanteile (gesamt 7.a. + 7.b.) Gesamtzahl der Stimmrechte nach ? § 41 WpHG neu 4,92 % 0,56 % 5,48 % 44166666 letzte Meldung 5,55 % 0,00 % 5,55 % / 7. Stimmrechtsangaben? a. Stimmrechte (§ 33, 34 WpHG) ISIN absolut in % ? direkt (? 33 WpHG) zugerechnet (? 34 WpHG) direkt (? 33 WpHG) zugerechnet (? 34 WpHG) DE000A3CQ7F4 0 2173311 0,00 % 4,92 % Gesamt 2173311 4,92 % b.1. Instrumente iSd ? 38 Abs. § 1 Nr. 1 WpHG Art des Instruments Fälligkeit/Verfall Ausübungszeitraum/Laufzeit Stimmrechte absolut Stimmrechte in % Wertpapierleihe 246689 0,56% ? ? Gesamt 246689 0,56 % b.2. Instrumente iSd ? 38 Abs. § 1 Nr. 2 WpHG Art des Instruments Fälligkeit/Verfall Ausübungszeitraum/Laufzeit Barausgleich oder physischer Ausgleich Stimmrechte absolut Stimmrechte in % 0 0,00 % ? ? ? Gesamt 0 0,00% 8. Angaben zum MeldepflichtigenX Der Meldepflichtige (3.) kontrolliert nicht und der Meldepflichtige beherrscht keine anderen Unternehmen, die Stimmrechte an der Emittentin (1.) halten oder denen Stimmrechte an der Emittentin zugerechnet werden. ? Vollständige Kette von Tochterunternehmen beginnend mit der obersten beherrschenden Person oder Gesellschaft: Unternehmen % Stimmrechte ab 3 % Instrumente % ab 5 % Gesamt % ab 5 % höher 9. Mit Vollmacht gem. ? § 34 Abs. 3 WpHG (nur möglich im Falle einer Zurechnung nach § 34 Abs. 1 Satz 1 Nr. 6 WpHG) Datum der Hauptversammlung: Gesamtstimmrechte (6.) nach der Hauptversammlung: Stimmrechtsanteil Anteil Instrumente Gesamtanteile % % % 10. Sonstige Angaben:? Datum24.11.2022

Sprache: Deutsch Unternehmen: BIKE24 Holding AG Breitscheidstr. 40 01237 Dresden

