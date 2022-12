Bike-Trends 2022: 8 Tools für Radtouren

Mountainbike, Rennrad, E-Bike – Radfahren ist gesund und macht Spaß. Vor allem, wenn die Ausstattung stimmt. Acht praktische Bike-Tools, die 2022 angesagt sein werden.

Das Fahrrad war einer der großen Gewinner der Corona-Pandemie. Laut dem Zweirad-Industrie-Verband (ZIV) wurden im Jahr 2020 in Deutschland 5,04 Millionen Fahrräder und Zweiräder verkauft E-Bikes verkauft. Das sind laut ZIV fast 17 Prozent mehr als 2019. Eine Steigerung, von der andere Branchen nur träumen können. Zweiräder sind nicht nur der Umwelt zuliebe das Fortbewegungsmittel der 2020er Jahre. Damit du unbeschwert durch dieses Bike-Jahr kommst, haben wir sie Bike-Trendtools 2022 gesammelt. Vom mobilen Fahrradständer bis zur Recycling-Fahrradtasche für den Gepäckträger.

1. E-Luftpumpe



Klassische Luftpumpen sind sperrig und irgendwie unhandlich. Das Einklemmen in den Rahmen am Sattel oder Oberrohr funktioniert nur bei den wenigsten Rädern. Minipumpen lassen sich immerhin in einem Rucksack verstauen. Aber die wenigsten der kleinen Pumpen sind wirklich leistungsstark. Außerdem pumpen Sie in der Regel selbst ab. Die Lösung: eine tragbare E-Luftpumpe wie das Xiaomi-Modell. Das Werkzeug ist nichts anderes als ein Mini-Kompressor. Per Knopfdruck wird der Reifen aufgepumpt. Der Druck kann über eine digitale Anzeige kontrolliert werden. Eine Akkuladung soll für acht Reifen reichen. Das Werkzeug wird mit allen gängigen Adaptern und einer kleinen Tasche geliefert. Hier ist der mobile Kompressor von Xiaomi.

2. Faltbarer Fahrradhelm



Der Fahrradhelm ist neben dem Fahrrad das wichtigste Utensil. Er darf auf keiner Tour fehlen. Doch wohin mit dem Kopfschutz, wenn man am Badesee oder im Park ankommt? Es nimmt viel Platz im Rucksack ein. Am Lenker aufgehängt ist es leichte Beute für Diebe. Closca hat einen Helm entwickelt, der nach Gebrauch zusammengeklappt werden kann. Das 400 Gramm leichte „Loop“ entspricht laut Hersteller den geltenden Sicherheitsnormen EN1078 und CPSC. Er lässt sich im Handumdrehen auf ein praktisches Format zusammenfalten, sodass noch mehr in den Rucksack passt als nur der Fahrradhelm. Natürlich ist der „Loop“ auch für Kids geeignet, die Roller oder Inline-Skates dem Fahrrad vorziehen. Hier ist der „Loop“ von Closca.

3. Satteltasche für Schotterräder



Gravelbikes sind die Bikes des Sommers 2022. Wendige und stylische Bikes mit Rennlackierung erleben derzeit einen Boom. Der Hybrid aus Cross- und Rennrad ist ein wahrer Alleskönner. Gravelbikes sind sowohl im Alltag als auch auf längeren Touren (flach oder bergig) die perfekten Begleiter. Rovativ hat speziell für Gravelbikes eine Satteltasche entwickelt. Der Backloader fasst 10 Liter und wird an der Sattelstütze hinter dem Sattel montiert. Regenschauer machen der Tasche nichts aus. Es sollte 100% wasserdicht sein. Hier ist es Rovativ Satteltasche für Gravelbikes.

4. Fahrradständer to go



Bei einem Radausflug ins Grüne oder bei längeren Radtouren bleibt Bikern oft nichts anderes übrig, als das Rad in den wohlverdienten Pausen flach auf die Wiese zu legen oder an einen Baum zu lehnen. Das ist auch eleganter. Zum Beispiel mit einem mobilen und handlichen Fahrradständer. Topeaks „Flash Stand“ wiegt nur 500 Gramm und lässt sich auf eine Größe von 20 Zentimetern zusammenfalten. Er eignet sich nicht nur als mobiler Fahrradständer. Der Flash Stand dient auch als Montageständer für kleinere Reparaturen. Hier ist der Topeak Flash Stand.

5. Roeckl Fahrradhandschuhe (mit hohem Recyclinganteil)



Nachhaltigkeit ist auch auf dem Fahrradmarkt ein wichtiges und großes Thema. Mit dem Mora für Biker hat Handschuhhersteller Roeckl einen Handschuh im Sortiment, dessen Garn zu 100 Prozent aus alten Fischernetzen und Stoffabfällen recycelt wird. Dafür recycelten die Entwickler Polyester aus PET-Flaschenabfällen. Sogar das Roeckl-Logo stammt aus Abfällen, die in der Holzindustrie anfallen. Ressourcenschonender geht es kaum. Hier ist es Mora und die Kurzfingerversion Bosco von Roeckl.

6. Bikezac 2.0 recycelte Fahrradtasche



Die Milchpalette unter dem Arm, die Einkaufstasche mit Obst und Gemüse am Lenker. Zwei ziemlich schlechte Ideen, vom Wochenendeinkauf nach Hause zu radeln. Das dachten sich auch die smarten Dänen von Cobags. Deshalb arbeiteten sie an einer praktischen und nachhaltigen Lösung des Transportproblems. Das Ergebnis war Bikezac 2.0, eine multifunktionale und wiederverwendbare Einkaufstasche, die über eine patentierte Befestigungsschiene mit zwei Klicks sicher am Sattel befestigt werden kann. Damit der Einkauf nicht auf der Straße landet, lässt sich die Tasche mit einem integrierten Gummiband verschließen. Bikezac 2.0 besteht aus recyceltem Polypropylengewebe, das später zu 100 % recycelt werden kann. Hier ist der Bikezac 2.0 in grün oder schwarz.

7. Faltschloss mit App-Alarm



Fahrraddiebstahl gehört in Deutschland leider immer noch zum Alltag. Im Jahr 2020 wurden rund 260.000 Diebstähle gemeldet. Umso wichtiger ist es, das Zweirad möglichst gut zu sichern, sobald man es aus den Augen lässt. Die verschiedenen Arten von Fahrradschlössern haben Vor- und Nachteile. Ein Schwachpunkt ist oft das Schloss selbst. Für das smarte Faltschloss von Abus benötigen Sie weder einen Schlüssel, noch müssen Sie sich eine Zahlenkombination merken. Der Besitzer kann das Schloss per Bluetooth öffnen, sobald er mit seinem gekoppelten Smartphone in der Nähe ist. Wenn ein Fremder länger als fünf Sekunden am Schloss manipuliert, ertönt ein 100 dB lauter Alarm, ähnlich dem einer Autoalarmanlage. Der Akku des Schlosses kann über USB-C aufgeladen werden. Zusätzlich können bis zu 29 Endgeräte für eine Sperre berechtigt werden. Das Abus Bordo Alarm 6000 Faltschloss ist hier erhältlich.

8. Satteldecke „Die Helmtasche“.



Auch im Sommer werden Radfahrer hin und wieder von einem Regenschauer überrascht. Mit der richtigen Kleidung und den richtigen Temperaturen kommt man leicht darüber hinweg. Ungemütlich wird es, wenn der Helm bei strömendem Regen achtlos am Lenker hängt. Jeder, der schon einmal einen Helm von innen nass gemacht hat, weiß, dass das kein Spaß ist. Aber wohin mit dem Helm? Die Lösung könnte ein kombinierter Sattel- und Helmüberzug sein. Die Helmtasche wird über Fahrradhelm und Sattel gestülpt und festgezogen. Das Sicherungsseil kann mit dem Fahrradschloss verbunden werden. Fertig. Das ist nett, aber ein ziemlich nutzloses Feature. Cool ist hingegen, dass die Helmtasche auch als Einkaufstasche genutzt werden kann. Die Helmtasche ist hier erhältlich.

